上市公司盈滙認主席捲賄賂被捕 已辭任

新主席兼總裁偏離規定 稱無損平衡

公告稱，當日廉署人員持搜查令進入該公司的觀塘創業街9號11樓1103室辦公室，檢取若干文件及紀錄以調查有關建築工程的涉嫌賄賂案，並拘捕楊永燊。公司正尋求法律意見，集團正興建的項目於揭露調查後無暫停工程，調查對集團財務狀况、業務或營運無重大不利影響。

公告又宣布，楊永燊即時辭任執董及董事會主席，委任執董陳亮為主席，並委任獨立非執董麥曉峯為授權代表。陳將同時身兼主席及行政總裁，偏離上市規則規定，但董事會認為此結構無損董事會與公司管理層權力及授權的平衡。集團向聯交所申請今早9時起恢復股份買賣。

子公司曾捲翠湖2億圍標案

根據公司註冊處資料，楊永燊同時為盈滙企業、香島建築的董事，根據盈滙企業文件，盈滙企業為香島建築母公司。翻查報道，2015年沙田翠湖花園2.62億元樓宇翻新工程被揭圍標，香島建築捲入事件，涉案工程判頭丘瑞田承認為管理公司、顧問公司、承辦商高層和法團主席等人安排飯局，當中包括香島董事楊永燊，席間眾人商議圍標細節，終令涉案承辦商取得工程合約，涉及賄款達4500萬元，丘最終判監35個月。廉政公署先後拘捕約20人，包括管理公司新昌、顧問公司黃潘、承建商香島的高層及業主立案法團成員等，2018年中因證據不足終止調查。

廉署上周三展開「火網」行動，瓦解一個「大圍收」集團，搜查逾100個地方，拘捕43男6女，年齡25至73歲，包括身為建築公司東主的集團主腦和多名骨幹成員，當中有工程顧問、工程承辦商、中間人、法團和業委會成員及物管公司職員。行動檢獲過百萬元懷疑賄款現金、多部電話電腦、附有記號的樓宇維修文件包括招標文件。