不滿責推仵工 調亂遺體案家屬索償店家

原告人為黃姓死者妻子及4名女兒，被告為祿福壽儀服務有限公司。本報昨致電祿福壽儀，職員稱不清楚事件，因負責人不在暫無回應。

曾私下追討 稱對方似要仵工賠

入稟狀指出，祿福壽儀兩名員工2020年5月18日在寰宇殯儀館領取林姓男子遺體時，錯誤打開另一遺體儲存格，且沒核對遺體標籤的姓名及林家提供的死者照片，單靠遺體臉頰的痣確認身分，導致錯誤領取黃姓男子遺體，送往靈實醫院進行告別式，封棺前無再向林家家屬確認遺體身分，同日下午火化。入稟狀續稱，祿福壽儀未有為員工提供充足培訓和監察，就對方疏忽使原告蒙受精神打擊等索償。

黃姓死者二女兒稱，不便透露索償金額，早前曾私下向殯儀公司索償，惟金額「似乎是要求仵工自行賠償，將他推上風口浪」，家人未有接受，認為賠償及責任必須由殯儀公司承擔，方能阻嚇相關公司及整個行業。她屢次強調出發點並非為錢，惟「錢才能量度事件嚴重性」。

她憶述事件時哽咽形容是無法彌補的錯失，家人至今仍要定期看心理醫生。她說調亂遺體過程無閉路電視拍下，只能四處查詢重組事件，得悉錯領遺體的並非殯儀館職員，而是殯儀公司仵工。至於安葬安排，她說當年聘請海外專家亦無法鑑定骨灰屬於先父，只好相信火葬場職員之言認領骨灰，現已安置。

【案件編號：DCPI 98/23】