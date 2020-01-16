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誘同事試App「盜臉」 冒名虛銀騙貸 趁離位偷身分證明 集團3人涉騙180萬被捕

【明報專訊】警方去年7月接獲3名事主報案，稱有人冒認身分向虛擬銀行申請貸款，騙取共180萬元。警方調查發現，詐騙集團涉嫌以試玩變臉程式為由拍攝事主面容以在虛擬銀行開戶，去年8月以詐騙罪拘捕30歲集團主腦，前日再以洗黑錢罪拘捕兩女子，年齡26及29歲，分別是主腦女友及家人。

同任職NGO 面積小氛圍友好

荃灣警區科技罪案組偵緝督察麥海文表示，詐騙集團主腦先安排兩名集團成員於虛擬銀行開戶，以熟習流程及開戶所需資料，再騙取3名事主信任，訛稱試玩新的變臉手機程式，實則拍攝事主面容以符合虛擬銀行開戶過程的要求，同時偷取事主身分證和稅務文件，成功開立3個虛擬銀行戶口，後利用集團開設的5個帳戶騙取共180萬元貸款，及後將騙款轉入主腦及成員的帳戶。

警方稱，詐騙集團主腦與3名事主曾為同事，任職於一家非牟利機構，曾任研究助理，該機構辦公面積小，工作氛圍友好，38至39歲的2男1女事主離開工作座位不察覺時，被騙徒乘機偷去身分證及銀行文件、稅務文件等。警方表示，開戶日期約為2021年8月，但直至其中一名事主去年7月計劃買車時查詢信用資料，才發現借款紀錄。

警方補充，該案屬個別情况，通常虛擬銀行開戶需滿足上傳身分證照片並通過人臉識別，正因詐騙主腦與事主為前同事，有機會拿到相關資料，雖是新手法，但非特別大的漏洞，又說現時更多騙案是透過Photoshop相片編輯技術把他人身分證照片替換成自己照片以通過人臉識別。

警：與銀行溝通確定事主需否承擔

警方續稱，現時仍在追蹤騙款，亦需和銀行溝通交流後才能確定事主是否需承擔貸款。荃灣警區偵緝總督察史廣鴻表示，現時虛擬銀行開戶流程應用了很多人工智能等較新的科技及產品，市民未必有足夠認識，呼籲市民保護個人資料包括身分證、銀行文件、稅務單據、自拍影像等，這些信息均可於網上開戶及接待，若懷疑個人資料已泄露，可撥打18222防騙熱線。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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