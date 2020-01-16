大灣區GBA新聞：人才回國為親朋 事業首選大灣區 落戶主因創業環境人才政策吸引

受訪者主要美加留學工作

白皮書團隊去年10月及11月通過人才組織團體、校友會、學生會及其他網上途徑，向500名學歷介乎大學本科、碩士及博士的海外人才做問卷調查，最終回收有效問卷328份。受訪者中，八成介乎20至30歲，約27%為本科、63%為碩士、10%為博士；他們主要在美國及加拿大留學或工作，其次在澳洲及港澳台。

調查顯示，76.67%海外人才計劃回國發展事業，當中打算一年內回國的佔比40%，無回國計劃的則有23.33%。之所以有意海歸，最多人選擇的原因是想跟國內親朋生活，比例逾七成；其次，近四成是因為覺得國內事業發展潛力較大。至於暫不打算回國的受訪者，主要考慮三大因素：認為國外綜合條件更豐厚、新冠疫情影響持觀望態度、習慣國外生活工作環境。

目標行業：金融網絡文教傳媒

對於回國發展，約74%受訪者選擇先就業，約26%會考慮回國創業。不過無論就業或創業，他們均優先選擇落戶大灣區，比例分別是逾七成及逾八成，高於京津冀、長三角、成渝等其他經濟區。就業方面，最多人考慮從事金融、互聯網/遊戲/軟件，以及文化/教育/傳媒的3種行業。

創業方面，受訪者認為大灣區的創業環境、吸引人才和創業支持政策是吸引他們的最主要原因；另有約四成覺得大灣區供應鏈、上下游企業完善是吸引他們落戶創業的原因，這與較多受訪者最希望在開拓市場上「能獲得上下游資源對接」的結果相呼應。

白皮書倡參加創業賽增曝光

白皮書團隊認為，無論就業或創業，海歸人才回國前就要開始規劃，包括選定目標城市，提前透過不同途徑關注心儀城市的產業發展方向，並先行了解各城市的創業與人才政策，落戶後應多關注及參與由當地人才組織、行業協會的活動，進一步開拓資源。白皮書呼籲有意創業者積極參加當地創新創業大賽，既可增加項目曝光度及爭取政府支持，亦可透過比賽與同行對接資源，以及不斷提升自身項目內容。

立方匯副總裁兼聯合創始人朱玲玲表示，期待白皮書為政府、企業與海歸人才帶來參考價值，幫助人才成長及企業創新，推動城市發展。立方匯政策研究分析師魏婷婷稱，希望通過今次調查，了解海歸人才回國的現狀及需求，同時在相關政府部門制定產業政策和海歸人才扶持政策時，提供參考及建議。

明報記者