港聞

港聞二

大灣區GBA新聞：人才回國為親朋 事業首選大灣區 落戶主因創業環境人才政策吸引

【明報專訊】由深港創新創業服務平台「立方匯」編製的《粵港澳大灣區海歸人才創新創業白皮書》上月正式發布，是大灣區首份調查「海歸」人才創新創業的白皮書。調查顯示，逾七成受訪海外人才計劃回國發展，主要原因是想跟國內親朋生活；無論就業或創業，大多數海歸都首選大灣區。

受訪者主要美加留學工作

白皮書團隊去年10月及11月通過人才組織團體、校友會、學生會及其他網上途徑，向500名學歷介乎大學本科、碩士及博士的海外人才做問卷調查，最終回收有效問卷328份。受訪者中，八成介乎20至30歲，約27%為本科、63%為碩士、10%為博士；他們主要在美國及加拿大留學或工作，其次在澳洲及港澳台。

調查顯示，76.67%海外人才計劃回國發展事業，當中打算一年內回國的佔比40%，無回國計劃的則有23.33%。之所以有意海歸，最多人選擇的原因是想跟國內親朋生活，比例逾七成；其次，近四成是因為覺得國內事業發展潛力較大。至於暫不打算回國的受訪者，主要考慮三大因素：認為國外綜合條件更豐厚、新冠疫情影響持觀望態度、習慣國外生活工作環境。

目標行業：金融網絡文教傳媒

對於回國發展，約74%受訪者選擇先就業，約26%會考慮回國創業。不過無論就業或創業，他們均優先選擇落戶大灣區，比例分別是逾七成及逾八成，高於京津冀、長三角、成渝等其他經濟區。就業方面，最多人考慮從事金融、互聯網/遊戲/軟件，以及文化/教育/傳媒的3種行業。

創業方面，受訪者認為大灣區的創業環境、吸引人才和創業支持政策是吸引他們的最主要原因；另有約四成覺得大灣區供應鏈、上下游企業完善是吸引他們落戶創業的原因，這與較多受訪者最希望在開拓市場上「能獲得上下游資源對接」的結果相呼應。

白皮書倡參加創業賽增曝光

白皮書團隊認為，無論就業或創業，海歸人才回國前就要開始規劃，包括選定目標城市，提前透過不同途徑關注心儀城市的產業發展方向，並先行了解各城市的創業與人才政策，落戶後應多關注及參與由當地人才組織、行業協會的活動，進一步開拓資源。白皮書呼籲有意創業者積極參加當地創新創業大賽，既可增加項目曝光度及爭取政府支持，亦可透過比賽與同行對接資源，以及不斷提升自身項目內容。

立方匯副總裁兼聯合創始人朱玲玲表示，期待白皮書為政府、企業與海歸人才帶來參考價值，幫助人才成長及企業創新，推動城市發展。立方匯政策研究分析師魏婷婷稱，希望通過今次調查，了解海歸人才回國的現狀及需求，同時在相關政府部門制定產業政策和海歸人才扶持政策時，提供參考及建議。

明報記者

上 / 下一篇新聞

誘同事試App「盜臉」 冒名虛銀騙貸 趁離位偷身分證明 集團3人涉騙180萬被捕
誘同事試App「盜臉」 冒名虛銀騙貸 趁離位偷身分證明 集團3人涉騙180萬被捕
「樣貌屬個人資料」 IT界稱市民意識不足
「樣貌屬個人資料」 IT界稱市民意識不足
不滿責推仵工 調亂遺體案家屬索償店家
不滿責推仵工 調亂遺體案家屬索償店家
上市公司盈滙認主席捲賄賂被捕 已辭任
上市公司盈滙認主席捲賄賂被捕 已辭任
失車撼貨櫃車 司機逃去
失車撼貨櫃車 司機逃去
刀架店主頸 兩賊劫122萬元勞力士
刀架店主頸 兩賊劫122萬元勞力士
禁入「異性」廁所 跨性別者覆核求豁免 身分證未改性別 憂入男廁犯法入女廁尷尬
禁入「異性」廁所 跨性別者覆核求豁免 身分證未改性別 憂入男廁犯法入女廁尷尬
刊初選專訪否認造勢 鍾沛權：動輒話煽動 幾危險 稱文章下架非知有問題 「正因唔知 無法判斷何謂違法」
刊初選專訪否認造勢 鍾沛權：動輒話煽動 幾危險 稱文章下架非知有問題 「正因唔知 無法判斷何謂違法」
空運變壓器藏800萬元可卡因 拘收貨裝修工
空運變壓器藏800萬元可卡因 拘收貨裝修工
拍反修例攝影師被拒入境 稱拘留一夜返日 「感港失自由」
拍反修例攝影師被拒入境 稱拘留一夜返日 「感港失自由」
香港半年報告 英外相指中方打壓自由 稱盡可能與新特首合作
香港半年報告 英外相指中方打壓自由 稱盡可能與新特首合作
涉騙立會選舉開支 林兆彬岑崇尚已離港遭廉署通緝
涉騙立會選舉開支 林兆彬岑崇尚已離港遭廉署通緝
移加港男護花遭童黨刺死 家屬眾籌
移加港男護花遭童黨刺死 家屬眾籌
護欄螺栓嚴重腐蝕 港鐵車長指示不清 出軌調查報告 議員指未解人手問題
護欄螺栓嚴重腐蝕 港鐵車長指示不清 出軌調查報告 議員指未解人手問題
公務員辭職潮持續 警逾6000空缺最多
公務員辭職潮持續 警逾6000空缺最多
畢生普及古典中西樂 「新音樂之父」林樂培辭世
畢生普及古典中西樂 「新音樂之父」林樂培辭世
大亞灣核演習 首試掃描證件增效 測試政府應變 鄧炳強：核事故風險微乎其微
大亞灣核演習 首試掃描證件增效 測試政府應變 鄧炳強：核事故風險微乎其微
「七號滅火輪」設處理核事故設備 去年起兼任方艙運輸船
「七號滅火輪」設處理核事故設備 去年起兼任方艙運輸船
八旬翁非禮孫女囚40月 官斥為老不尊
八旬翁非禮孫女囚40月 官斥為老不尊
灣區手記：快測地攤 ／文：尚東美
灣區手記：快測地攤 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】收風話媒體「唔好再做住」 楊健興：新聞自由剩幾滴
【Emily】收風話媒體「唔好再做住」 楊健興：新聞自由剩幾滴
【Emily】街市漏水浸壞年貨 建築署：新春後維修
【Emily】街市漏水浸壞年貨 建築署：新春後維修
【Emily】民主思路籌款宴 特首兩司長出席
【Emily】民主思路籌款宴 特首兩司長出席
【Emily】民建聯倡派消費券 旅客千元市民最少5000
【Emily】民建聯倡派消費券 旅客千元市民最少5000
【Emily】倡反修例者獲回鄉證捱批 張欣宇引習反擊
【Emily】倡反修例者獲回鄉證捱批 張欣宇引習反擊
【Emily】新長者屋落成 推312伙採樂齡科技
【Emily】新長者屋落成 推312伙採樂齡科技