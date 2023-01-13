八旬翁非禮孫女囚40月 官斥為老不尊

被告T.S.H.（現81歲）為退休保安員，庭上需閩南話翻譯。被告有4名子女，其中X的父母居於內地，X來港後由被告及祖母照顧，案發時3人同住。

法官王詩麗判刑時指出，被告妻子、子女及孫兒為他寫求情信，反映被告早年辛苦工作，養育多名子女，家人冀法庭判予被告緩刑。王官表明被告所犯是例外罪行，不會緩刑了事，尤其涉及親屬長輩非禮兒童，案例指明須嚴懲以反映法庭對此行為的不齒。

家人求情盼緩刑 官稱須嚴懲

王官又稱，被告肩負照顧X的責任，卻趁X的父母不在身旁濫用祖孫關係誠信，做出有違倫常的行為，十分可恥。被告與X相差68歲，首次性侵後食髓知味，多年後再接連干犯多兩次性侵。

法官又透露，X事後有抑鬱、出現自殺念頭，曾經割腕，以及腦海常常閃現遭被告侵犯的記憶。X經診斷患上抑鬱症及創傷後遺症，會聽到有聲音貶低自己，需長期接受心理治療。案情指，X首次事發時4歲，直至X與祖母爭執，學校社工介入調停才揭發本案。

【案件編號：DCCC 1059/21】