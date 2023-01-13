「七號滅火輪」設處理核事故設備 去年起兼任方艙運輸船

投入服務逾兩年的七號滅火輪，為全球唯一獲國際機構「船級社」認證的核生化防衛船，船艙設有處理核生化及輻射事故設備，洗消設備可以為懷疑受化生輻核感染者即場洗消。受感染者會分成6人一組，分別安排到脫衣區將個人物品放進防化筒內及獲發洗消包，當中有毛巾、肥皂和拖鞋等，清洗區會由船員為各人清洗，並用監察儀器檢測他們身上殘餘污染物質，隨後可到休息室等候撤離。整個洗消過程約14至23分鐘，完成一組後會有10分鐘的換氣程序，將室內污染氣體抽出，確保船內空氣處於安全水平。

全球唯一核生化防衛船

另外，船艙具備高效能空氣過濾系統以及加壓系統，維持室內500帕斯卡（Pa）「正壓」狀態，「化生輻核檢測系統」可監察船內外的空氣及發出警報。

七號輪滅火設備包括兩座遙控水炮，每枝水炮出水量達每分鐘4000升，射程100米，亦設有水簾系統於滅火及處理化生輻核事故期間保護船體。駕駛室配備先進操控系統及航海設備，包括3D高解析度聲納系統搜索沉船，以及熱影像夜視系統搜救海上待救者。

七號輪曾於2021年的昂船洲貨船三級火及去年西貢吊鐘洲大火中參與滅火及救援。消防處海務及潛水區指揮官霍兆邦表示，七號輪最高船速35海里，比一般滅火輪快，配合船上先進滅火設備，可增加救援速度及成效。