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大亞灣核演習 首試掃描證件增效 測試政府應變 鄧炳強：核事故風險微乎其微

【明報專訊】政府昨舉行大型跨部門演習「棋盤三」，測試政府對大亞灣核事故的應變能力。37個相關政策局、部門及機構代表參與，涉逾1400人，特首李家超主持行政長官督導小組，監督執行工作。演習中首次試用「電子傷者流動方案」，利用掃描器讀取身分證等證件資料，自動上傳紀錄系統增加效率，警方期望「方案」日後可於火災等大型事故應用。

李家超主持小組監督演習

演習模擬啓動大亞灣應變計劃及保安局的緊急事故監察及支援中心，透過傳媒向市民發放緊急信息。保安局長鄧炳強表示，大亞灣核電廠安全標準高，發生核事故風險「微乎其微」，不過為確保政府具備應對核事故的能力及專業知識，以及展示政府在核應變上充分準備，繼2017年後再度大型演練，形容演練順暢。保安局邀請內地部委和海外、澳門及本地機構的專家觀察演習。

消防採用全球第一艘獲得「船級社」認證的民用生化輻核防衛船的「七號滅火輪」，加強應變能力（見另稿）；警方正研發「電子傷者流動方案」，方便傷者登記，增加效率及更準確。

演習模擬廣東大亞灣核電站發生事故，其間懷疑有放射性物質經核電站釋放至空氣中，行政長官督導小組決定執行東平洲預防性質撤離行動，島上7名居民、25名旅客需要疏散，水警、警察快速應變部隊、消防處危害物質專隊、海事處及飛行服務隊等參與搜索，其間消防利用無人機的熱成像鏡頭及高解像度鏡頭，搜索島上居民；又用輻射探測儀，探測東平洲上空不同區域的輻射強度。

撤離居民其後乘坐水警輪至馬料水渡輪碼頭，登岸後登記並即場接受輻射測試，如市民幅射水平有異常，則會安排他們到乾洗區抹擦，或到淋浴區濕洗。

派手帶記錄傷者位置

警方提到，首次試驗「電子傷者流動方案」，以光學技術掃描器登記撤離居民。警方稱，過去處理大型事故主以紙筆記錄資料，處理需時，警務處去年起開始研究電子傷者流動方案，會使用掃描器讀取身分證、雙程證及各國護照等資料，並轉化成文字，自動輸入至紀錄系統，需時10至20秒。完成掃描後，市民將獲派二維碼手帶，二維碼內載有個人資料，出入期間向人員展示，系統便可實時狀况管理，包括準確記錄該人實時位置，有助提升部門協調及行動效率。警方稱期望能在是次演習中汲收經驗，並將「方案」應用於大型火災、嚴重交通意外等事故，令傷者資料能互通互傳，協助醫管局、消防、警方等部門掌握完善資訊，增加效率。

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