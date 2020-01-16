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刊初選專訪否認造勢 鍾沛權：動輒話煽動 幾危險 稱文章下架非知有問題 「正因唔知 無法判斷何謂違法」

【明報專訊】「立場新聞」前總編輯鍾沛權、時任署任總編輯林紹桐及其所屬母公司，被控串謀發布煽動刊物案，昨於區院第19天審訊。鍾沛權繼續作供，自言報道的意圖「好純粹就係想做好新聞」，否認專訪35+初選參選人是為他們「造勢」，強調報道他人政治思想能促進社會討論，「動輒話呢啲係煽動，其實都幾危險」，帶來的寒蟬效應不利社會發展。

「政權好安全」 反修例不足以推翻

對於控方於開案陳辭稱，國安法生效後社會上仍充斥「政治炸彈」，有勢力炒作社會事件，企圖推動以武力推翻政權；鍾回應稱即使反修例運動較激烈，亦不足以推翻政權，「政權係好安全」，又否認推動他人危害政權。鍾說，報道的意圖純粹，「要咁複雜去諗點樣煽動人做呢樣、做嗰樣，冇乜心力去做」。

17篇被指具煽動意圖的文章中，控方指控3篇35+民主派初選參選人的專訪，為參選人「造勢」，另一篇羅冠聰的博客文章，則為初選案被告「戴光環」。鍾沛權逐一回應（見表），稱3名受訪者是正冒起的新晉政治人物，備受關注，有新聞價值。專訪發布時，鄒家成已勝出初選，梁晃維則被「DQ」，失去參選資格，「冇幫佢造勢嘅必要」。

至於何桂藍的專訪，鍾沛權認為文章敘述她為何由記者轉換成政治人物，清晰界定傳媒與政治的界線，並稱「新聞機構就係新聞機構，唔係政治平台」。

法庭未裁初選違法 「不應視禁區」

辯方又引述立場多篇文章，受訪者包括屬泛民主派的胡志偉、張超雄、岑子杰，亦有紫荊黨創辦人、新思維狄志遠、黃俊瑯等人。鍾沛權補充，除了3名受訪年輕政治人物，立場一向會邀約選舉所有候選人訪問，囊括不同政治光譜和資歷，讓公眾了解其政治理念。

時任政制及內地事務局長曾國衞在初選舉行前，曾指初選涉推動否決財政預算案，可能違法，辯方在庭上詢問，立場當時為何不抽起文章。鍾沛權認為，報道初選是新聞自由，不應被法律禁止，法庭更未裁定初選違法，不應「視為一個禁區唔去採訪」。

不過鍾沛權亦承認，初選案被告被捕後數月，暫將3篇專訪下架，「唔係因為我知道或者覺得啲文章有問題，而係因為正正我唔知」，自言無法判斷何謂違法，「唯有將安全系數校大啲」，審視後他認為何桂藍的專訪「寫得好」及值得保留，重新上架；另兩篇專訪則沒重新上架。

鍾沛權另否認發布羅冠聰的文章是為初選案被告「戴光環」，重申若批評政府亦是煽動，會帶來寒蟬效應。辯方隨即指出，控方認為言論自由非絕對，鍾則相信「對言論自由嘅限制，更加唔係絕對」，應容讓傳媒以道德和新聞倫理自設界線，而非施加法律限制。審訊今續。

【案件編號：DCCC 265/22】

（立場新聞案）

相關字詞﹕區域法院 串謀發布或複製煽動刊物罪 鍾沛權 立場新聞

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