禁入「異性」廁所 跨性別者覆核求豁免 身分證未改性別 憂入男廁犯法入女廁尷尬

生理女性 醫生評估須體驗男性生活

申請人「K先生」為生理女性，隸屬一間服務跨性別者的非政府機構，他正經歷名為「真實生活體驗」的性別過渡階段，醫生評估後須按照自我認同的男性性別生活。團體「跨青時刻」昨在庭外聲援K，希望跨性別者可以有尊嚴地使用公廁。

本案爭議《公廁（行為及舉止）規例》列明不得進入異性廁所，K要求條文豁免跨性別者。代表K的大律師Tim Parker表示，法例不容許未完成手術的跨性別者進入「性別適切」（gender appropriate）公廁，對他們不公平。根據精神科醫生王駿濱的誓章，真實生活體驗是跨性別者紓緩性別不安的重要階段，如果他們無法體會自我認同的性別經驗，可能患上抑鬱症和出現自殺念頭。

Parker提到，曾有跨性別者進入公廁時遭警員查問，或面對旁人敵視目光，感覺猶如被社會拋棄。Parker引述K稱，他擔心進入男廁要承受法律效果，餘下的選擇只有傷殘廁所，以及符合生理性別的女廁。K自言不適合使用殘廁，亦聽過跨性別男子走入女廁會惹人議論，唯有避免去公廁。

答辯方：公廁例沒歧視 盼保他人福祉

代表答辯人、環境及生態局長及律政司長的大律師鄭欣琪稱，公廁規例沒有歧視成分，如果跨性別者進入自我認同的性別廁所，或會向他人曝露私處，引起私隱和保安問題。鄭表示，這個說法不代表跨性別者擁有較高的犯罪傾向，重申政府只想保障其他公廁使用者和兒童的福祉。

未完成手術 答辯方：不知如何另劃線

鄭欣琪又表示，除了公廁之外，監獄囚室、醫院病房等設施均以身分證性別為統一標準，而更改身分證性別的前提是完成性別重置手術；如果法庭要在手術以外的條件劃線，不知如何訂立清晰和合理界線。鄭認為，法庭經過「W小姐」爭取婚權等官司，或者意識到跨性別者面對的困境，但法庭仍要在跨性別者權益和公眾利益之間找到平衡點。聆訊今續，答辯方將繼續陳辭。

【案件編號：HCAL646/22】