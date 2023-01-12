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2023年1月12日星期四
港聞二
公院新冠留醫病人 第五波後新高 一度突破5000水平 醫生問有否重開社區治療設施紓壓
檢測商陰性Ct值標準擬統一 業界倡報告列明「出境用」
完成逾37萬宗行程 抗疫的士周六起停運
橫刀深水埗四十載 梁添刀廠招牌大刀入鞘
鍾沛權哽咽 稱「唔捨得」停運立場 指當時新聞愈做愈好 對林紹桐被捕感「唔好意思」
指留言不代表「立場」觀點 且人手有限棄篩選
外交公署批破壞港法治 英揆：盼早日與議員詳談黎案
禁律政司刑事起訴租契糾紛 郭卓堅申覆核駁回
假文件掩過錯 房署主任判社服
父涉兩姦親女案 妻：疑被告有外遇
涉稱物業無二按騙貸 凱施董事夫婦被捕
單身漢等上樓18年 指賓館過渡期3年太短 曾住貨櫃屋「日曬雨淋」 憂通關改接待內地客
何永賢：現樓市有序調節 貿然撤辣或刺激炒賣
港大首創「先縮後除」根治肝癌 兩年後存活率逾九成 料每年惠300中期患者
通車首月 分流比例最多29% 將藍分流未及預期 將隧繁忙車流仍超設計容量
打擊非法賽車 兩月4宗拘16男
憂還押比刑期更長 初選案認罪者促先判刑 控方：還押仍較量刑短
兩人墮股票群組、假冒官員騙案 共失600萬元
曾國衞：暫無計劃內地設票站
警檢值1300萬可卡因 拘1人
大灣區GBA專題：港商場紛推灣區優惠迎內地客
大灣區GBA專題：港銀吸內地新客存款 送特快接種名額
尊子漫畫
【Emily】負債30萬 新思維籌款宴賣枱 會邀泛民出席 阿狄料有民主黨人去
【Emily】鄉委會村代表資助 劉業強促檢討機制
【Emily】街坊代表周日選 隔離者有特別票站
【Emily】「學習二十大」進度報告 民處等辦63場座談
【Emily】足球賽未完突灑水 楊潤雄：已告誡職員
【Emily】補祝人大補選當選者 葉劉送燒豬
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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公院新冠留醫病人 第五波後新高 一度突破5000水平 醫生問有否重開社區治療設施紓壓
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