大灣區GBA專題：港商場紛推灣區優惠迎內地客

明報記者 劉敬華

疫情爆發之前，來自大灣區內地城市的旅客，可謂本港商場的常客。為重迎這些跨境來往的旅客，新地（0016）聯動旗下位於廣州天河的大型購物中心天環Parc Central，以及本港六大鐵路沿線商場包括新城市廣場、YOHO MALL形點、MOKO新世紀廣場、新都會廣場、荃灣廣場和新達廣場攜手推出「好賞•同遊」消費禮遇，向北上消費的港人及來港的內地旅客送出價值高達1000萬港元的消費獎賞，包括各參與商場的購物優惠券、適用於新地六大本港商場的「新地賞你禮品卡」，以及廣州天環的電子餐飲券，還有連串食買玩娛樂消閒商戶優惠等。

新地雙城優惠 港消費送穗商場餐飲券

其中，以旗下香港廣州兩城商場互送優惠券，最能迎合喜好跨境往來大灣區內此兩大城市的民眾需求，除本港The Point會員可憑200積分兌換價值50元人民幣的廣州天環電子餐飲禮券外，消費者於推廣期內在新地本港六大商場消費滿500港元，亦可換領150元人民幣廣州天環的電子餐飲券。至於廣州天環會員則可利用積分換領價值200港元的「新地賞你禮品卡」，禮品卡可於新地旗下本港六大商場的過千間接受銀聯商戶消費，而顧客在廣州天環消費滿1000元人民幣，即可回贈價值2000港元的購物現金券，適用於本港參與商場的不同類別商戶，涵蓋餐飲、珠寶鐘表、時裝配飾、美容化妝、影音電器、運動用品等。

出示旅遊證件有禮

部分商場為吸引旅客到訪，旅客甚至毋須消費也可獲得禮品。以海港城為例，旅客毋須消費，只需於到訪時出示有效的旅遊證件，並下載「Harbour Cityzen」應用程式免費成為會員，即可免費換領指定迎新禮品一份，同日於場內單一電子消費金額滿1500港元，即可額外換領保溫瓶、環保袋或環保餐盒套裝一份，如同日於場內最多3間不同商戶電子消費滿5000港元，則可換領史諾比多用途手提兼單背袋或單肩手提「香港夜景」化妝箱。

又如銅鑼灣時代廣場，旅客若到場出示旅遊證件，即可以獲贈禮品一份，同時，旅客於網上登記成為Happy Rewards會員，並在網內的「旅客限定」項目下兌換電子優惠券，再於場內出示電子優惠券以及旅遊證件，即可以在商場內指定店舖獲得購物優惠。

部分商場則直接向旅客送贈購物優惠券。以尖東K11 MUSEA為例，旅客只需出示有效旅行證件，參加K Dollar香港獎賞計劃，並將其KLUB 11香港會藉綁定其相應K Dollar獎賞計劃香港會籍，毋須消費即可換取價值超過2200港元的電子消費禮券。個別商場則為消費旅客提供獲取禮品或購物現金券的選擇，如旅客於大角嘴奧海城指定商戶以電子貨幣即日消費滿2000港元或以上，最多可用兩張不同商戶收據，並出示有效旅遊證件及S+ REWARDS會員號碼，即可換領白酒一支或奧海城50港元「S現金券」一張。

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