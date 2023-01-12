通車首月 分流比例最多29% 將藍分流未及預期 將隧繁忙車流仍超設計容量

往九龍早上繁忙時段

將隧車流僅減11%

運輸及物流局長林世雄於通車日曾表示，有信心將藍隧道可分流三至四成車流。林世雄昨以書面回覆民建聯立法會議員顏汶羽質詢時表示，去年12月11至31日，平日早上7時至晚上9時，將隧往九龍方向每小時車量1502至2670架次，最繁忙為早上8至9時，達2670架次；若與通車前30日比較，車流減少9%至22%，早上繁忙時間車流僅減少11%。

至於將隧往將軍澳方向，平日早上7時至晚上9時車流1957至2886架次，最繁忙為傍晚6至7時，達2886架次，與通車前30日比較減少11%至22%。

至於將藍隧道，平日往九龍方向每小時車量467至880架次；往將軍澳方向375至950架次；以平日早上8至9時為例，將隧往九龍方向車量2670架次，較將藍隧道946架次高出1.82倍，將藍隧道分流比例為26%。