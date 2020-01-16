港大首創「先縮後除」根治肝癌 兩年後存活率逾九成 料每年惠300中期患者

研究團隊2019年3月至2021年1月期間，招募33名符合資格的肝癌病人參與研究，透過肝動脈栓塞化學療法（俗稱「大髀針」）控制腫瘤及殺死部分癌細胞，以及做5次立體定向放射治療（即電療），其後再每兩星期一次免疫治療，整個治程歷時6個月，目的將腫瘤縮小至可割除，以根治肝癌。

研究發現55%的病人經新方案治療後，情况轉為適合切除腫瘤，其中4名病人已接受手術根治癌症；42%病人腫瘤細胞已全部壞死，不需要手術，他們在兩年半後跟進覆診結果亦顯示存活率逾九成。另外，研究發現整體病人存活中位數達30個月，較傳統藥物或介入治療更長。

港大外科臨牀教授陳智仁表示，現時本港每年約1800宗肝癌新症，三成病人適合做手術，其餘接受藥物或介入治療的病人中，完全有效僅一成，他期望新治療方案可為不適合做手術的肝癌病人提高根治機會及存活率。他又指新治療方案需6個月就有治療成效，而且對病人的創傷較傳統的介入治療低，治療帶來的副作用亦較輕微，例如肝酵素短暫上升及發燒等。

新方案6個月見效 較傳統治療創傷小

參與研究的68歲溫先生兩年前確診肝癌，但因腫瘤體積較大及壓迫右肝靜脈，評估為不適合做手術切除。他參與新治療後，癌細胞已完全壞死，癌指數更由接受治療前的4378跌至6，腫瘤亦沒有復發，又指治療過程無痛楚。

港大臨牀腫瘤科臨牀助理教授蔣子樑表示，現時公立醫院會免費為肝癌病人提供大髀針及電療。至於免疫治療，若病人未有參與研究，須每月自費3萬至4萬元，整個6月的療程共約20萬至30萬元。團隊稱相關研究已進入第二階段，將會推展雙免疫療法，提高治療成效，目前已成功招募約18名病人參與。