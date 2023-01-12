何永賢：現樓市有序調節 貿然撤辣或刺激炒賣

地產及建造界立法會議員龍漢標指出，去年住宅樓宇成交量較2021年大跌四成，是回歸以來最低，認為「辣招」增市民置業負擔，成「絆腳石」。何永賢表示，樓市「辣招」行之有效，去年1至11月短期轉售宗數佔整體樓市交投量比例0.9%，低於引入辣稅前的20%；同期非本地個人和公司購買住宅物業的比例佔0.5%，低於引入辣稅前的4.5%，而首置比例則上升。她說「樓市辣招」有效減少短期炒賣、外來及投資需求，符合政策目標。

立法會議員劉業強稱，去年第三季負資產個案大增9倍至533宗，擔心再現97年的樓市危機，問當局有何措施預防，何永賢說雖然負資產由去年第二季50多宗升至第三季的500多宗，但仍較08年金融海嘯時的逾萬宗，以及03年SARS逾10萬宗為少，暫未見負資產急增。