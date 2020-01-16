單身漢等上樓18年 指賓館過渡期3年太短 曾住貨櫃屋「日曬雨淋」 憂通關改接待內地客

輪候公屋18年的單身住戶梁先生表示，賓館環境較以前居住的元朗貨櫃屋好，他憶述貨櫃屋廁所漏水，雨天洗澡需要撐傘，現在不用日曬雨淋，「至少可以安睡」。他稱賓館月租2515元，較貨櫃屋的4300元便宜，加上位處市區，對計劃感到滿意。問到計劃完結後有何打算，他稱賓館收取遊客的租金會較過渡房多，通關後賓館未必會延續計劃，他「唯有見步行步」，期望盡快上公屋。

等公屋3年住戶盼延期 社協倡至少10年

另一住戶梁小姐已輪候公屋3年，但計劃只須等兩個月便能入住。她未入住賓館前居於深水埗的「太空艙」，月租2900元，較現時租金貴400至500元；而且賓館有較多私人空間，有獨立洗手間，衛生環境大大提升。賓館亦鄰近上班地點，可節省車費，希望可住到「上樓」。

賓館：現時入住率近滿

通關未必增客 或續參加計劃

參與計劃的賓館持牌人陳小姐表示，以往租客主要是自由行，每日入住率七至八成，但疫下封關無生意，至參加計劃後，入住率近乎爆滿。被問及因參與計劃而在通關後或暫時無法接待自由行，她稱「無辦法」，又認為未必有大量自由行來港，會考慮繼續參與計劃。

香港社區組織協會獲政府批出1022萬元，推行為期3年的先導計劃，在油尖旺物色12間賓館，提供66個房間，目前有73名合資格人士入住，入住率近九成，租金為綜援或收入兩成半。社協副主任施麗珊擔心計劃只有兩三年，促當局考慮延長至不少於10年。