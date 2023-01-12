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涉稱物業無二按騙貸 凱施董事夫婦被捕

【明報專訊】警方以涉嫌詐騙拘捕兩人，他們向財務公司訛稱4個物業只曾按揭一次，成功獲按揭貸款1000萬元。據悉，被捕人為凱施餅店董事蕭偉堅及妻子元雪全。翻查資料，兩人及凱施餅店母公司自去年6月起被追討欠薪、欠租及欠稅，涉款逾2000萬元。

4物業獲財仔1000萬貸款 未償還失聯

警方上月接獲財務公司職員報案，指兩人為4個物業申請二按貸款，兩人聲稱該4個物業只曾按揭一次，財務公司其後批出兩份合共1000萬元的貸款。據了解，兩人去年7至8月申請貸款，收到貸款後未能還款，失去聯絡。財務公司職員其後發現該4個物業曾經在其他機構作抵押申請「次順序抵押貸款」。

案件由油尖警區刑事調查隊第九隊跟進，探員周一及周二 （9日及10日）分別在九龍城及尖沙嘴拘捕67歲蕭姓男子及66歲元姓女子。兩人獲准保釋候查，須於2月上旬向警方報到。

兩人去年被入稟追討5物業按揭欠款

翻查資料，蕭偉堅及元雪全夫婦為凱施餅店母公司「凱施食品有限公司」董事及股東，同樣報住九龍塘豪宅碧華花園，公司另外兩名股東為家族成員蕭偉成及蕭偉明。夫婦兩人擁有多個單位，去年11至12月先後就按揭問題遭3間財務公司入稟追討，包括善橋財務有限公司、康業資本國際有限公司及香港信貸財務有限公司。其中，香港信貸財務有限公司的兩張入稟狀涉及牛頭角道金和樓物業、英皇道英皇中心地下商場及閣樓舖位、牛頭角道仁寧大廈物業及定業樓兩個單位。原告要求被告交還5個按揭單位、欠款及利息等，未有提及金額。

凱施被指欠薪欠租 稅局追1400萬

至於凱施食品，去年8月一度傳出欠薪，另拖欠強積金供款約77萬元，涉及逾580名員工。至少16間分店被指欠租，去年8至12月期間遭業主入稟追討及要求交吉，合共涉及租金逾730萬元，其中12宗案件的被告包括蕭偉堅。稅務局去年9月亦入稟追討逾1400萬元稅款。

另一方面，凱施食品或相關人士早前沽出多個舖位，包括以約6800萬元售出尖沙嘴漢口道53號1000平方呎地舖、放售觀塘偉業街市值8億元的工廈。上月中，元朗大馬路全幢4層高舊樓商舖被財務公司標售，市值約1億元，該誧單計2022年曾先後6次由財務公司承做按揭。

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