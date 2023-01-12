父涉兩姦親女案 妻：疑被告有外遇

被告L.C.M.B.（案發時60歲）被控於2020年3月18日至4月間，在香港一村屋內兩次強姦和一次非禮事主X。事主母親Y作供稱，在一次拉丁舞比賽發現被告和另一女子眉來眼去，加上被告手機信息對話，Y懷疑被告有婚外情，於是與被告商討離婚。

「點解我會保護唔到個女？」

其間，Y有和女兒X說過發現被告「有女人」，同時Y亦發現X對被告態度異常。Y關心X並與她傾談之下，得知被告在帶X到上海公幹時，及於香港住所強姦X，Y大感震驚，她在庭上一度說：「點解我會保護唔到個女？」Y續稱，X向她提議以麻包袋「笠住」被告打；又向Y投訴在美國與親戚居住時遭姑媽等斥罵，以及被叔叔性侵犯。

辯方盤問下，Y表示自2007年起曾因傷風看中醫師張子材，及後她跟張子材學習氣功，並跟隨對方信道教。Y確認其師父張子材於2019年9月被捕，她在張還押時和其他人幫忙找律師和處理事務，但Y否認替張支付律師費，她亦不同意辯方指她因而忙碌及減少留在家中。審訊今續。

【案件編號：HCCC8/22】