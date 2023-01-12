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禁律政司刑事起訴租契糾紛 郭卓堅申覆核駁回

【明報專訊】壹傳媒集團創辦人黎智英等違反將軍澳工業邨租契，被裁定欺詐罪成判囚。「長洲覆核王」郭卓堅（圖）早前入稟提出司法覆核，質疑律政司以刑事起訴處理涉及租契的金錢糾紛，損害公眾利益和秩序。高等法院昨天開庭處理，法官高浩文指出，律政司具有合憲權力作出檢控決定，惟郭未能提出律政司違憲的理據，遂拒絕批出司法覆核申請許可。郭卓堅在法院外表示不會上訴。

申請人為郭卓堅，建議答辯人為律政司長林定國。法官引述郭卓堅案情指出，租契的金錢糾紛以恒之有效的民事訴訟處理，但律政司「今次」以刑事的欺詐罪追究違反相關人等，導致公眾秩序不穩及令社會陷入慌亂，要求法庭頒令禁止律政司在合約糾紛之中以刑事起訴。郭卓堅沒有律師代表，他在庭上無補充陳辭。

法官認為，郭卓堅未有清楚指明所挑戰的決定，沒顯示郭本人直接受影響，以及構成法律上出錯，而這未能達到批准司法覆核的要求，法庭亦不會為其釐清理據。

法官續稱，至於郭所質疑的檢控決定，《基本法》第63條列明「律政司主管刑事檢察工作，不受任何干涉」；律政司具有合憲權力決定作出檢控，其亦只可被檢視有否超出憲法範圍。不過，郭未能提出律政司違憲的理據，他僅稱律政司因為政治指示或惡意而提控，並就民事或刑事訴訟作出空泛投訴。基於上述原因，法官認為是次申請沒有合理可爭辯之處，以及沒有勝訴機會，於是駁回司法覆核。

律政司長一方其後指出，郭雖然是外行人，但他多次提出司法覆核，而是次申請沒有確實理據、屬於瑣碎，並反駁郭稱本案不涉及公眾利益，要求法庭下令郭支付訟費。法官認為郭的申請有欠缺妥善之處，但酌情不就訟費頒令。

【案件編號：HCAL 1513/22】

相關字詞﹕高等法院 律政司 長洲覆核王 租約 壹傳媒

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