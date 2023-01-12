外交公署批破壞港法治 英揆：盼早日與議員詳談黎案

子黎崇恩質疑英沒採行動

繼與黎智英的國際律師團隊會面後，英國外交部印太事務國務大臣卓雅敏（Anne-Marie Trevelyan）昨與黎的兒子黎崇恩會面，黎崇恩在會後聲明說，向對方解釋了父親及香港法治變質的情况。黎崇恩又與多名國會議員會面，質疑英國政府沒有採取任何行動幫助黎智英。

外交部駐港特派員公署昨發聲明批評，英方借黎智英案破壞香港法治和司法獨立，是非不分為嫌犯提供「支持」，又質疑英方對黎智英罪惡行為充耳不聞、污衊特區政府。發言人強調，黎智英案「事實清楚、證據確鑿，香港法院定會作出公正裁判」，敦促英方立即停止干預香港法治。

新民黨議員葉劉淑儀批評，黎智英法律團隊要求外國政府干預本港司法程序是「非常愚蠢和不尊重法治」，認為事件反映沒有本地執業資格的律師的行為會基於政治因素，印證人大常委會及特首李家超的擔憂。民建聯周浩鼎強烈譴責英國政府為黎智英提供支援，批評此舉是公然踐踏法治，干預本港事務及司法獨立。

與此同時，人大常委會上月底解釋《港區國安法》中特首及國安委權力後，國安委昨開會後稱，會全力落實釋法提及的責任，依法履行國安法第14條職責，並支持港府盡快修訂《法律執業者條例》，但沒提及修例方向。

國安委：支持盡快修《法律執業者條例》

據悉，港府未正式諮詢法律界團體或代表；基本法委員會委員梁美芬相信，是否「一刀切」禁止外地大律師參與國安案件，兩個可能性都存在。她相信由政府主導修例，並會諮詢業界意見。

翻查資料，代表律政司的資深大律師袁國強在終審法院聆訊時，曾向法庭供稱，按國安法立法原意，應一刀切禁止海外律師參與國家安全相關案件，但若出現例外情况，申請海外律師一方可向法庭申請。根據目前《法律執業者條例》，批准海外大律師權力在法院。