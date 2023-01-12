指留言不代表「立場」觀點 且人手有限棄篩選

鍾沛權又稱，發現部分政府機構會篩選留言，部分則不會，有時觀察留言「都幾五光十色」。辯方呈遞「香港警察」facebook專頁一則帖文，留言均支持警察及批評判刑太輕。至於另一由政府管理專頁「添馬台」的3則帖文，則有人回應「光時」、「十分恐怖，喺香港捉咗，去大陸審判，一去無回」。

呈添馬台帖文 有人回應「光時」

辯方呈遞多篇立場新聞的報道，包括報道歐盟批評港府搜捕《蘋果日報》是打壓新聞自由後，亦引述前特首梁振英嘲《蘋果》「自作孽不可活」；報道六四晚會被禁，同時引述前支聯會常委麥海華及建制派議員葉劉淑儀回應，亦有採訪親建制意見領袖「大波Man」等人示威的報道。

鍾沛權補充，新聞報道會盡量持平，囊括不同陣營的意見，更有利公眾討論，「基本上都係平鋪直敍地引述，冇乜加鹽加醋」，亦不會為迎合讀者喜好而美化或醜化任何人；而梁振英等有公職在身的人物，某程度上代表官方，其意見關乎公眾利益，故一般會引述。

（立場新聞案）