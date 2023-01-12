港聞

港聞二

指留言不代表「立場」觀點 且人手有限棄篩選

【明報專訊】「立場」案控方早前讀出立場新聞社交平台的留言，圖引證立場文章煽動讀者，前總編輯鍾沛權昨日在庭上回應，不認同因為立場報道「煽動咗某啲留言出嚟」，而是留言背後反映的民情一直存在；立場曾嘗試過濾「光時」留言，但鍾發現facebook未能篩查所有留言，只能人手刪除，礙於資源有限，加上留言不代表立場的觀點，最終放棄篩選。

鍾沛權又稱，發現部分政府機構會篩選留言，部分則不會，有時觀察留言「都幾五光十色」。辯方呈遞「香港警察」facebook專頁一則帖文，留言均支持警察及批評判刑太輕。至於另一由政府管理專頁「添馬台」的3則帖文，則有人回應「光時」、「十分恐怖，喺香港捉咗，去大陸審判，一去無回」。

呈添馬台帖文 有人回應「光時」

辯方呈遞多篇立場新聞的報道，包括報道歐盟批評港府搜捕《蘋果日報》是打壓新聞自由後，亦引述前特首梁振英嘲《蘋果》「自作孽不可活」；報道六四晚會被禁，同時引述前支聯會常委麥海華及建制派議員葉劉淑儀回應，亦有採訪親建制意見領袖「大波Man」等人示威的報道。

鍾沛權補充，新聞報道會盡量持平，囊括不同陣營的意見，更有利公眾討論，「基本上都係平鋪直敍地引述，冇乜加鹽加醋」，亦不會為迎合讀者喜好而美化或醜化任何人；而梁振英等有公職在身的人物，某程度上代表官方，其意見關乎公眾利益，故一般會引述。

（立場新聞案）

相關字詞﹕串謀發布或複製煽動刊物罪 立場新聞

上 / 下一篇新聞

公院新冠留醫病人 第五波後新高 一度突破5000水平 醫生問有否重開社區治療設施紓壓
公院新冠留醫病人 第五波後新高 一度突破5000水平 醫生問有否重開社區治療設施紓壓
檢測商陰性Ct值標準擬統一 業界倡報告列明「出境用」
檢測商陰性Ct值標準擬統一 業界倡報告列明「出境用」
完成逾37萬宗行程 抗疫的士周六起停運
完成逾37萬宗行程 抗疫的士周六起停運
橫刀深水埗四十載 梁添刀廠招牌大刀入鞘
橫刀深水埗四十載 梁添刀廠招牌大刀入鞘
鍾沛權哽咽 稱「唔捨得」停運立場 指當時新聞愈做愈好 對林紹桐被捕感「唔好意思」
鍾沛權哽咽 稱「唔捨得」停運立場 指當時新聞愈做愈好 對林紹桐被捕感「唔好意思」
外交公署批破壞港法治 英揆：盼早日與議員詳談黎案
外交公署批破壞港法治 英揆：盼早日與議員詳談黎案
禁律政司刑事起訴租契糾紛 郭卓堅申覆核駁回
禁律政司刑事起訴租契糾紛 郭卓堅申覆核駁回
假文件掩過錯 房署主任判社服
假文件掩過錯 房署主任判社服
父涉兩姦親女案 妻：疑被告有外遇
父涉兩姦親女案 妻：疑被告有外遇
涉稱物業無二按騙貸 凱施董事夫婦被捕
涉稱物業無二按騙貸 凱施董事夫婦被捕
單身漢等上樓18年 指賓館過渡期3年太短 曾住貨櫃屋「日曬雨淋」 憂通關改接待內地客
單身漢等上樓18年 指賓館過渡期3年太短 曾住貨櫃屋「日曬雨淋」 憂通關改接待內地客
何永賢：現樓市有序調節 貿然撤辣或刺激炒賣
何永賢：現樓市有序調節 貿然撤辣或刺激炒賣
港大首創「先縮後除」根治肝癌 兩年後存活率逾九成 料每年惠300中期患者
港大首創「先縮後除」根治肝癌 兩年後存活率逾九成 料每年惠300中期患者
通車首月 分流比例最多29% 將藍分流未及預期 將隧繁忙車流仍超設計容量
通車首月 分流比例最多29% 將藍分流未及預期 將隧繁忙車流仍超設計容量
打擊非法賽車 兩月4宗拘16男
打擊非法賽車 兩月4宗拘16男
憂還押比刑期更長 初選案認罪者促先判刑 控方：還押仍較量刑短
憂還押比刑期更長 初選案認罪者促先判刑 控方：還押仍較量刑短
兩人墮股票群組、假冒官員騙案 共失600萬元
兩人墮股票群組、假冒官員騙案 共失600萬元
曾國衞：暫無計劃內地設票站
曾國衞：暫無計劃內地設票站
警檢值1300萬可卡因 拘1人
警檢值1300萬可卡因 拘1人
大灣區GBA專題：港商場紛推灣區優惠迎內地客
大灣區GBA專題：港商場紛推灣區優惠迎內地客
大灣區GBA專題：港銀吸內地新客存款 送特快接種名額
大灣區GBA專題：港銀吸內地新客存款 送特快接種名額
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】負債30萬 新思維籌款宴賣枱 會邀泛民出席 阿狄料有民主黨人去
【Emily】負債30萬 新思維籌款宴賣枱 會邀泛民出席 阿狄料有民主黨人去
【Emily】鄉委會村代表資助 劉業強促檢討機制
【Emily】鄉委會村代表資助 劉業強促檢討機制
【Emily】街坊代表周日選 隔離者有特別票站
【Emily】街坊代表周日選 隔離者有特別票站
【Emily】「學習二十大」進度報告 民處等辦63場座談
【Emily】「學習二十大」進度報告 民處等辦63場座談
【Emily】足球賽未完突灑水 楊潤雄：已告誡職員
【Emily】足球賽未完突灑水 楊潤雄：已告誡職員
【Emily】補祝人大補選當選者 葉劉送燒豬
【Emily】補祝人大補選當選者 葉劉送燒豬