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鍾沛權哽咽 稱「唔捨得」停運立場 指當時新聞愈做愈好 對林紹桐被捕感「唔好意思」

【明報專訊】「立場新聞」前總編輯鍾沛權、時任署任總編輯林紹桐及其所屬母公司，被控串謀發布煽動刊物案，昨日在區域法院進入第18天審訊。鍾沛權繼續作供，談及在前《蘋果日報》高層被捕後，他反覆思量「由始至終我哋（立場）冇乜嘢有做錯過」，不認為會違法；又哽咽稱曾考慮停運立場新聞，但因為「唔捨得，唔甘心」而作罷。

反覆思量「冇乜嘢做錯過」

辯方日前問及「立場」在《港區國安法》生效後的變化，鍾沛權昨供稱，立場自國安法後改變博客「來稿必登」原則，不刊登提倡香港獨立的文章，但只要不會觸發即時暴力，仍會發布猛烈抨擊政府的文章；辯方又引述控方指控立場「專登出煽動刊物」，鍾沛權重申作為傳媒，出版的原因必然是真誠相信內容值得發表，「呢種意圖係咪叫煽動？我唔覺得係」。

國安法後改「來稿必登」原則

稱《蘋》案是回歸後首傳媒控重罪

前《蘋果日報》高層在2021年6至7月被捕及控以國安法罪名，包括鍾沛權的妻子、前蘋果日報副社長陳沛敏。鍾在庭上談及妻子時一度哽咽，需要休庭稍息。休庭後他續稱，《蘋果》案是回歸後首次有新聞工作者被控以如此嚴重的罪行，令他感到威脅「埋身」，終在6月27日發公告，宣布將所有評論文章下架。鍾沛權在庭上形容，下架的決定「艱難」，但已難以判斷何謂違法，只好「一刀切」將約3萬多篇文章下架，檢視後重新發布部分文章。

稱下架決定「艱難」

惟已難判斷何謂違法

立場當時亦暫停接受捐款，並遣散及重新聘用員工。鍾沛權補充，當時擔心立場突然被拘控，故一次過支付遣散費及改為月頭出糧，「萬一（立場）非正常死亡，同事損失都減到最低」。被問到為何繼續營運，鍾稱當時增聘不少優秀的同事，新聞「愈做愈好」，捨不得結業，雖然現在回想似乎「一廂情願」，但當時自覺沒有違法，深信立場報道有利公眾討論，對社會甚至國家有益。

鍾沛權在同年10月尾辭任總編，他解釋當時每天探望還押的妻子，難以兼顧工作，曾考慮停運，但不甘心就此結束，最終由林紹桐接任總編。他再度哽咽，稱對林紹桐感到「唔好意思」，認為案件不應由林負責，但最終連累他被捕，「好似最後冇辦法保護晒所有同事」。審訊今續。

【案件編號：DCCC 265/22】

明報記者

（立場新聞案）

相關字詞﹕區域法院 串謀發布或複製煽動刊物罪 林紹桐 鍾沛權 立場新聞

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