檢測商陰性Ct值標準擬統一 業界倡報告列明「出境用」

本地化驗所對陰性定義「少少不同」

本港昨日新增9279宗新冠陽性個案，其中9017宗屬本地感染個案，為新增陽性個案連續兩日低於1萬宗。醫管局另公布67宗離世個案，年齡介乎32歲至102歲，初步分析其中35名人死因與新冠有關，其餘32人死因則無關連。

身兼中大生物醫學學院客座副教授的招彥燾昨在港台《千禧年代》表示，所有合資格化驗所都由政府監管，惟各化驗所採購不同牌子的核酸測試試劑，並要遵守生產商使用指引，故對於陰性結果的Ct值標準「可能有少少不同」。

他指出，近日特區政府已要求所有化驗所在陽性報告上列明Ct值，惟由於入境內地需要出示陰性報告，估計政府日後將劃一規範陰性結果的Ct值標準。他指出，為便利市民通關，統一陰性Ct值標準屬「無可厚非」，但由於核酸檢測報告有多項用途，招彥燾建議日後須在相關報告列明只適用於旅客出境證明，避免影響化驗所本身標準，亦要額外標註Ct值的具體數字。被問及做法會否增加化驗所工作，招彥燾認為只需修改電腦系統，認為問題不大。

另外，政府日前澄清，3歲以下幼童回內地亦需持有48小時內核酸檢測陰性證明。招彥燾稱，內地一向不接納糞便檢測樣本，而咽喉拭子比糞便樣本準確，認為做法合理。他亦表示，檢測中心會由職業註冊的護士為幼童採樣，危險性沒有想像中高。

（新冠疫情）