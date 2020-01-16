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公院新冠留醫病人 第五波後新高 一度突破5000水平 醫生問有否重開社區治療設施紓壓

【明報專訊】步入冬季服務高峰加上疫情反彈，公院新冠留醫病人近期一度突破5000宗水平，為去年初第五波高峰後新高。特區政府多次呼籲市民，染疫可向私醫求診，惟有染疫長期病患被私院拒收，入住瑪麗醫院後更見其他病房嚴重超收，30人房住50人。有瑪麗醫院醫生形容院內「兵荒馬亂」，詢問當局有否重開第五波高峰時使用的社區治療設施，紓緩公院壓力。

瑪麗30人病房收近50人

梁太（化名）的丈夫患長期病，容易呼吸不暢，丈夫上周六發冷頭痛，梁太隨即帶丈夫到港島區私家醫院求醫，因核酸檢測陽性，醫院表示不能收治，轉介其夫到瑪麗醫院。住院後，梁太見部分病房超收病人，如原只收30人的病房收近50名病人，關注日後「再爆得勁啲」，醫院將更「濕滯」，不解私院為何未能收治新冠病人。

醫管局昨公布有4539名新冠患者留醫公立醫院，其中78人須用呼吸機協助呼吸，207人危殆，206名危殆病人正接受深切治療。翻查紀錄，留醫新冠病人去年12月底升至逾5000宗水平，持續10日，為醫管局去年4月底調整入住公立醫療系統的新冠病人公布方式後的高位，相關數字在上周六起回落至4500至4800宗的水平（見圖）。

議員倡「應對疫情」列私院續牌條件

盧寵茂：私院有騰病牀 將總結檢討

昨立法會會議，有議員查詢政府會否通過修訂《私營醫療機構條例》，釐清私家醫院面對重大公共衛生事件的責任和義務、定期考核私院面對該等事件時的反應等，並將結果納入續牌考慮因素。醫衛局長盧寵茂書面答覆稱，全港私院在疫情期間均有騰出病牀，截至本周一（9日）曾接收4392名公院病人，共騰出50,300個住院日次，助公院集中應對疫情。盧寵茂補充，政府會總結與私院合作抗疫的經驗，因應整體醫療系統最新發展等，適時檢討私院發展政策。

有了解私院營運的醫學界人士稱，本港私院基本上只會接收由醫管局轉介的新冠病人，不會自行接收確診者。

河套區醫院方艙未啟用

政府：作合適準備安排

中央政府上年為本港在河套區興建應急醫院和落馬洲方艙，去年底已完成移交與特區政府。被問近日公院病牀使用率高企，政府為何未啟用上述設施，政府發言人回覆稱，特區政府與深圳市政府一直保持溝通，並會繼續實地技術交接，就各項設施作出合適準備和安排。

社署發言人回覆查詢時表示，截至昨早9時，社署營運的暫託中心共提供2749牀位，共接收509名患者，使用率約為18.5%。醫管局昨公布急症醫院內科病牀使用率約為114%。

明報記者

（新冠疫情）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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