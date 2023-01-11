足總將冠「中國香港」 貝鈞奇：夠時間

港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜近日向成員發信，以「在協會名稱使用『中國香港』」為題，指最近發現只有小部分成員協會在名稱加入「中國香港」字眼。他提到若相關成員協會將繼續代表本港參與國際體育比賽或活動，名稱須加「中國香港」。而參與比賽或活動時，在適用情况下亦要在制服、網站和宣傳材料上展示「中國香港」。

貝鈞奇昨稱足總將盡量配合。貝曾出任領導層的中國香港柔道總會、中國香港體操總會，及中國香港健美總會都已冠用「中國香港」，他相信足總冠名的程序並不困難。

田總：盡力配合 順理成章

香港田徑總會主席關祺昨日亦稱將盡力配合相關要求，形容在現時大氣候下屬「順理成章」。他指修章委員會將啟動修章程序，經會員大會通過後便可易名，預計需約兩個月，之後需再通知公司註冊處及銀行等持份者。他指總會2020年曾通過修章，刪除會名「業餘」兩字，改名為香港田徑總會，相信今次易名程序相若。二人均指，無人提及若未按時冠用「中國香港」將未能再獲資助的說法。

本報記者昨在Google以中英文搜尋「中國香港國歌」，首項結果均出現《義勇軍進行曲》。