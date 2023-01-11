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磨榨炒蒸60載 坤記糕香5月不再 二代傳人嘆體力不繼 熟客憾伴長大未伴老去

【明報專訊】本港老字號小店再少一間。屹立深水埗逾60年的中式糕點店「坤記糕品」宣布今年5月結業。坤記第二代掌舵人、67歲的傅永祥表示，體能未能應付龐大工作量，嘆「掙來的錢無法帶入棺材」，加上子女無意接手，決定結業。師承父親造糕手藝，店內糕點盡是心機作，如芝麻糕要逐層蒸熟至9層厚。獨門手藝失傳在即，傅永祥稱行業非常辛苦、不覺可惜；有熟客慨嘆老店伴其成長，惜無法伴其老去。

父車仔檔起家 兄弟學藝

位於深水埗福榮街的坤記糕品，1960年由傅永祥的父親以車仔檔起家，傅永祥及胞弟傅永康自小向父學藝，1980年代在現址開舖，承傳父親堅持每日人手磨米、榨漿、炒豆及蒸糕，主打缽仔糕、芝麻糕、中山茶粿等中式糕點。

九層芝麻糕逐層逐層蒸

六旬店員日日凌晨開工

坤記除了新年，幾近年中無休。傅永祥表示，每天工序非常繁複，胞弟及3名同樣60多歲的員工凌晨兩三時便到工場開工，包辦磨米、榨漿、炒豆及蒸糕，自己每天8時到工場檢查出品。馳名的芝麻糕每斤售價48元，有人質疑價錢略貴，但當知道背後工序便明白物超所值；傅永祥解釋，芝麻糕要逐層蒸，先蒸熟第一層，直至蒸到第九層，耗時約兩小時才能做好。

入選米芝蓮推薦小店

客群仍本地人為主

被問到是否家父強迫入行，傅永祥笑言非也。他憶述，嬰兒時已被母親帶到車仔檔，13歲開始到檔口「執頭執尾」，約一年後決定停學，全職投身成為糕點師傅。對於2022年再次獲米芝蓮推薦《香港澳門米芝蓮指南》香港街頭小食店，傅永祥笑言米芝蓮騙人，「不知為何會獲推薦」。他稱獲推薦後的一年生意的確很好，但不受旅行團歡迎，指旅行團經常想試食，但糕點每日供應有限，難提供試食，故獲推薦後客群仍以本地人為主。

老闆指行業辛苦不感可惜

舊客不捨「味道多年未變」

傅永祥對結業未感可惜，一眾熟客則感不捨。從小光顧的蔡先生表示，昨天才得悉坤記快將結業，對此感可惜，「以為坤記會營運至我老邁」。他說，小時候最愛吃缽仔糕及白糖糕，感嘆「味道多年來都沒有轉變」；結業前會多買糕點，帶家人前來緬懷一番。同樣昨日才知結業消息的唐女士亦感可惜，稱已光顧數十年，昨日特意到場買芝麻糕及煎堆，5月會再買更多糕點，認為其他中式糕點店舖出品不及坤記。

相關字詞﹕坤記糕品 芝麻糕 砵仔糕

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