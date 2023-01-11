巨無霸餐 焗豬扒飯 工作一小時仍未夠錢買

物管協會：業界已料增幅 市場早消化

香港物業管理公司協會發言人陳志球表示，全港管理費今年增幅介乎5%至25%。他稱，今年管理費增幅，一般於去年第三季或第四季釐定及諮詢相關業主立案法團，業界已推測最低工資將增至40至42元水平，市場早已接受和消化。他指去年全港管理費增幅介乎3%至20%，主要是很多工程因應新冠疫情被迫延後，隨着社會逐漸恢復運作，工程都要重新開展，包括有大量30至40年樓齡的大廈須維修，故在調整管理費增幅時須作現實的考慮。陳又說，業界面對人手短缺，不少從業員在疫情期間轉投建築界等，現時聘請一般保安員時薪達到50至60元等水平，否則無法聘得足夠人手。

餐飲聯稱市價早逾40元 影響不顯著

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，40元水平屬預料之內，包括清潔員及傳菜員等從業員的時薪早已超過相關水平，故對業界影響不顯著。他稱餐飲業界面臨嚴重人手不足，昔日約26萬名從業員只能勉強維持營運，疫情後不少人轉行，現時剩下約20萬名從業員，對業界營運構成壓力，導致不少食肆薪俸加幅達一至兩成。他估計隨着香港與內地通關，業界在下半年有望復常，惟預計今年租金升幅達一成半，在薪金和租金等壓力下，有可能無奈地需轉嫁成本予消費者。