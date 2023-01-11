物價年年升 交租無半截 凍薪數年 保安：至少加到50元才合理

清潔工：有乜用呀？我畀佢啦不如

64歲清潔工羅先生正領取最低工資37.5元，每日工作8小時，每星期休息一天，月薪9000元；40元最低工資生效後，理論上他會加人工600元，他形容「每日慳一個生果都喺番度」，批評「有乜用呀？我畀佢啦不如」。他指物價加幅大，「買嚿魚尾都五六十元」，每日和妻子兩人要花120至130元買菜，屋租和水電費已花去一半薪金。

羅先生說，自己為了省錢「病都唔夠膽睇醫生」，因為公立醫院要排期很久，私立醫院又很貴，盡量不買新鮮食材，買急凍食物，也「千祈唔好講儲錢」。他認為最低工資加至45至50元才正常。

任職夜更保安、67歲的鄭先生數年前曾經中風，現時每天工作約11小時，正掙取37.5元時薪的最低工資。最低工資將上調至40元，有份受惠的鄭先生形容「好過無」，但稱過去數年已沒有加薪，物價卻一直上升，認為時薪應至少增至50元才合理。他慨嘆現時每月以4000多元租住劏房，月租已佔去人工一大半。