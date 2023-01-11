加2.5元 5‧1起最低工資40元 委會主席稱跑贏通脹 社協：相應購買力反倒退

稱一年一檢如有消息會適時公布

王沛詩表示，最低工資調整經過廣泛深入的諮詢，是委員會一致的共識，預計5月生效時，在4種不同經濟狀况下，受惠人數有4.6萬至8.7萬不等。至於一年一檢，她說暫時未有公布，有消息會「適時同大家講」。

統計處資料顯示，至2021年5至6月，7.33萬人的時薪低於40元，對於被質疑受惠人數比以往減少，王沛詩稱「唔通想好多人得最低工資」，假設市民都有工作，少了人取得最低工資「用常理嚟講都係好事」。

6.7%加幅與4年累計通脹相若

經濟顧問：調整需考慮多個因素

最低工資凍結4年，一直被質疑追不上通脹，署理政府經濟顧問侯家俊表示，2019年5月、即37.5元最低工資加幅生效時，至去年11月的累計消費物價指數升幅為5.4%，短期內雖然外圍價格壓力高，但本地成本壓力比較受控，預期今次最低工資加幅的6.7%和4年累計通脹差不多。他又強調最低工資調整不止看通脹，需要考慮多個因素。

社區組織協會發聲明表示，對最低工資加至40元「極為失望」，協會指自2010年至2022年8月，反映基層市民消費模式的甲類消費物價指數升幅高達46%；同期最低工資水平由2011年的28元上調至40元，惟若扣除物價升幅，相應購買力跌至僅27.4元，較最低工資實施首年的28元還要低，反映法定最低工資水平根本無法維持原有購買力，更出現倒退情况。

勞聯：追不上全港普通工人加幅

勞聯立法會議員周小松稱，6.7%加幅在數字上的確剛好追到通脹，但不代表合理，因為通脹率是綜合社會物價的加幅，若要計算低收入家庭的受影響物價加幅，應計算甲類消費物價指數；而且即使追上通脹，亦追不上「名義工資」，代表連全港普通工人的加幅都追不上，亦追不上GDP增長，代表工人無法分享經濟成果。

憂加薪漣漪效應致物價升

自由黨倡政府改為補貼基層

自由黨副主席兼立法會議員李鎮強說，香港目前「有工無人做」，本身聘請保安、洗碗工的時薪已不止40元，洗碗工要60、70元，故加幅本身影響不大，但問題是加最低工資可能引起漣漪效應，當基層員工加薪，其他員工如經理、廚師又要求加，加上通關和疫情好轉，各界開始搶人才，最後可能會令物價更貴，所謂「羊毛出自羊身上」，數個月後「早餐又貴咗」。他認為政府應該針對式補貼基層員工，而不是增加最低工資。

廠商會會長史立德稱，加至40元會增加企業營運成本，但認為現時物價貴，而且工人工作辛苦，40元算是加幅輕微，「無話一加加好多」，他都會支持。他提到目前人才短缺，請人困難，特別是清潔工、護衛和餐飲業均缺人，加上新冠疫情漸過去，各行業正在搶人，若只給予時薪40元其實請不到人，舉例指聘請清潔工也要60、70元一小時。

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