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地盤工認非禮13歲繼女 官指「形同性交」

【明報專訊】 48歲地盤工前年8月趁妻子睡覺或上班時，3次藉故要求當時13歲的繼女幫他按摩，過程中非禮事主的胸部，以及命令事主坐在其陽具上。他昨在區域法院認罪，法官於辯方求情時質疑，涉案動作形同性交，下令被告須還押至3月7日候判，以索取被告的心理報告及事主的創傷報告。

被告化名C.G.L.，承認一項非禮及兩項向年齡在16歲以下的兒童作出嚴重猥褻行為罪。辯方求情稱被告對做出傷害家人的事感後悔，是破壞誠信，其妻願幫他寫求情信，事主亦沒因事件而患上創傷後遺症。被告冀日後能貢獻家庭，「做番個好爸爸」。惟法官指出，事主X表現抗拒，被告似是利用繼父的身分令X就範，更質疑被告於案發時的動作如同性交；辯方同意屬嚴重猥褻行為。

案情指事主X與被告（繼父）、生母及妹妹同住。前年8月7日晚上，當時X的生母及妹妹在另一房間睡覺，被告在X房內要求X幫他按摩，其後掀起X的衣服，搓弄X的胸部逾20分鐘，事後吩咐X不要張揚。同月15及22日，即連續兩個星期日，被告都在妻子外出上班後，叫X起牀幫他按摩，其間又搓弄X的胸部、抓住X的手隔着內褲觸碰被告陽具，及要求X坐在其上，X每次都感覺到被告的陽具勃起。事後X向學校社工反映事件。

【案件編號：DCCC 12/2022】

相關字詞﹕區域法院 向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為 非禮女童

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