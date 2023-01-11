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港聞二

前年百人宴「犯聚」 童軍會撤控 酒家罰3.5萬

【明報專訊】童軍總會高層被揭於2021年4月新冠疫情期間，在尖沙嘴香港童軍中心筵開34席榮休晚宴招待逾百人。童軍總會和涉事酒家被控違反「限營業令」和「限聚令」等7項傳票控罪，昨於九龍城裁判法院再訊。控方表示，考慮到宴會處所由酒家經營，要求酒家就控罪答辯，童軍總會則獲不提證供起訴。酒家代表在庭上認罪後，判罰款3.5萬元，酒樓經理則以2000元自簽保守行為12個月。民政事務總署昨回覆對本案沒進一步補充。

酒樓求情稱虧損

官：生意更難的多的是

4名被告為香港童軍總會、經營酒家「粵品匯」的中環寶湖海鮮酒家有限公司，以及兩名酒樓經理陳建東及鍾廷謙，被控違反第599F章「限營業令」、第599G章「限聚令」和違反合格證明書的條件。童軍高層梁婉冰、余煥懷及Ling Kay Kau（甯基求）原本亦是同案被告，梁早前自簽守行為，並與余、甯兩人獲撤控。

控方甫開庭表示，考慮到整體案情，以及涉案處所主要由中環寶湖海鮮酒家經營，要求酒家公司就兩項控罪答辯。控方亦申請以不提證供起訴的方式，處理童軍總會和兩名酒樓經理的餘下5項控罪。酒家代表認罪後，辯方求情稱公司錄得虧損，且對防疫規例認知不足。

裁判官梁雅忻表示，雖然酒家有悔意，但從閉路電視可見涉事宴會規模較大，酒家沒遵從大部分防疫規定。梁官又指過往處理不少同類案件，「生意更難做的餐廳多的是」；考慮本案重犯機會較低，判酒家罰款3.5萬元，陳建東以2000元自簽保守行為12個月，童軍總會和鍾廷謙獲撤控。

酒樓經理一簽保一撤控

案情指民政事務總署牌照事務處知悉，「香港童軍總會—總監俱樂部」內的粵品匯於2021年4月10日舉辦多人宴會，涉違599G章。牌照事務處人員往酒家調查。閉路電視片段見宴會參與者超過當時規定的20人上限，有多於4人同枱，亦沒有專職員工收拾使用過的餐具。

【案件編號：KCS 30502-8/21】

相關字詞﹕九龍城裁判法院 限營業令 限聚令 童軍總會 新冠疫情

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