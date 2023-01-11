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騎輕鐵車頂攀天秤 3青年被捕 片段上載Ig 警斥為求矚目影響公共安全

【明報專訊】網上流傳片段，兩名青年在屯門市中心站跳上一輛行駛中的輕鐵車頂拍片，至屯門站跳下離開；二人與另一青年又在除夕及元旦兩度闖入尖沙嘴一地盤，爬上天秤頂倒數及航拍。港鐵前日報警，警方網絡安全及科技罪案調查科經調查後，昨拘捕3人，涉及3宗罪。

3名被捕人介乎21至24歲，報稱送貨員、機械維修員及學生，涉嫌未經許可在限制飛行區內進行飛行、妨擾罪及《香港鐵路條例》故意危害安全罪，分別在沙田及屯門被捕，警方檢獲3部手機、一部無人機、一部運動攝錄機等。網罪科署理高級警司譚威信批評他們為引人矚目、追求優越感，以自身安全作賭注，亦影響公共安全。

天橋跳到月台上蓋 再跳上列車頂

該片段周日（8日）由用戶「tong_dogdogdog」上載至Instagram，其中一節見到兩人跳上輕鐵車頂。拍片的金髮男先在屯門市中心輕鐵站天橋跳至月台上蓋，待列車埋站停下即與男友人跳上車頂。列車行駛期間，在車頂的兩人狀甚興奮，稱「Let's go！嘩」、「為你哋介紹屯門嘅夜景」，亦夾雜粗言。列車駛至屯門站後，兩人一躍而下跑去，未見有途人發現。翻查資料，市中心站下一站即為屯門站，車程約3分鐘。

上載者稱特技效果：唔建議法律追究

片段另一節則為3名青年在2022年除夕闖入尖沙嘴一地盤，爬上天秤頂倒數，觀賞幻彩詠香江。3人稱在元旦清晨亦再攀上該天秤，並以航拍拍攝。地盤疑為尖沙嘴中間道11號「海員之家」重建項目，發展商為帝國集團。另外，青年亦與友人以獨木舟遊城門河，其間曾直接飲用溪水。片段至昨日仍可閱覽，上載者留言稱「本影片全屬特技效果，唔建議法律追究」，又稱爬天秤、上輕鐵與飛躍道（Parkour）無關。

相關字詞﹕飛躍道 港鐵 網罪科 輕鐵

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