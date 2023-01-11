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6年前疑開漏藥 致病人肝衰竭不治 鄧桂思案 兩醫涉誤殺被捕

【明報專訊】患腎病和乙型肝炎的女病人鄧桂思約6年前在聯合醫院因兩名醫生「開漏藥」，導致急性肝衰竭，需兩度換肝，最終不治，下月27日開死因研訊。警方今日凌晨發稿稱，本周一（9日）分別控告45歲及50歲男子各一項誤殺罪，案件下周一上午在東區裁判法院提堂。據了解是與鄧桂思案有關，被控男子為涉事醫生林治崑及陳小劍。

原定下月27日死因研訊

警方表示，2017年1月至2月期間一名44歲女子在觀塘區一醫院接受該兩名男子診治後出現急性肝衰竭，病人其後被轉送到西區一醫院接受治療及進行數次手術，並於同年8月26日證實死亡，經過調查及諮詢法律意見後，西區警區重案組人員本周一拘捕上述兩名男子，涉嫌與2017年8月26日在西區一醫院發生的死亡事件有關，案中44歲女子死亡。翻查資料，與鄧桂恩事件時序和資料脗合。

未察帶乙肝菌 沒處方抗病毒藥

患腎病和乙型肝炎的鄧桂思於2017年1月到聯合醫院覆診，獲醫生處方高劑量類固醇藥物，惟未察覺她為乙肝帶菌者，未獲處方抗病毒藥引發急性肝衰竭，需兩度換肝，同年8月不治。當年鄧桂思肝功能轉差，轉至瑪麗醫院後，聯合醫院翻查紀錄才揭發醫生開漏藥，也沒主動通知家屬，並在逾一個月後才公布。

醫委會事後曾就事件召開聆訊，2021年9月裁定涉事醫生林治崑及陳小劍一項專業失當罪成，林治崑被判除牌5個月，緩刑36個月，陳小劍則被判除牌3個月，緩刑18個月。

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