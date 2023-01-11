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2023年1月11日星期三
港聞二
加2.5元 5‧1起最低工資40元 委會主席稱跑贏通脹 社協：相應購買力反倒退
物價年年升 交租無半截 凍薪數年 保安：至少加到50元才合理
巨無霸餐 焗豬扒飯 工作一小時仍未夠錢買
鍾沛權：忠於事實不煽暴「來稿必登」 信回歸後言論自由受保障 指多人認為煽動罪不應仍存在
立場財困鍾曾停薪半年 續任總編輯因「鍾意做」
黎智英律師團晤英外交高官 港府：強烈反對外國干預案件
4人裁9‧29金鐘暴動罪成 包括教師工程師姊弟
轉載張崑陽帖文 設計師認煽惑投白票判緩刑
海防博物館山坡現炸彈 引爆碎片飛百米外車旁
6年前疑開漏藥 致病人肝衰竭不治 鄧桂思案 兩醫涉誤殺被捕
騎輕鐵車頂攀天秤 3青年被捕 片段上載Ig 警斥為求矚目影響公共安全
前年百人宴「犯聚」 童軍會撤控 酒家罰3.5萬
東涌延線拍板 東西兩站料2029竣工
地盤工認非禮13歲繼女 官指「形同性交」
博康邨單位起火無人傷 小狗腳毛髮燒焦 急救後無礙
磨榨炒蒸60載 坤記糕香5月不再 二代傳人嘆體力不繼 熟客憾伴長大未伴老去
涉與兩對情侶互毆 警被控襲擊
足總將冠「中國香港」 貝鈞奇：夠時間
經民聯提財案建議 倡續推萬元消費券
大灣區GBA新聞：父常應酬酗酒 女研醇化器降傷害 首款國家發明專利產品 冀助健康與飲酒平衡
大灣區GBA新聞：通關欲來港參展 冀拓海外市場
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【Emily】官方帳號1歲 警察推微信「影音號」
【Emily】星洲港商團回訪 探路幫中小企港上市
【Emily】學生遊故宮館 少數族裔摹乾隆御筆
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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