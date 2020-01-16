港聞

港聞二

大灣區GBA新聞：父常應酬酗酒 女研醇化器降傷害 首款國家發明專利產品 冀助健康與飲酒平衡

【明報專訊】小飲怡情，大飲傷身，6年前父親因飲酒過多致肝癌過世，令創業者麥穎儀留下心結，經過多年研發改良，去年利用醇化技術推出的首款產品「麥關子醇酒器」面世，獲國家發明專利。麥穎儀希望產品降低酒精對愛好杯中物者傷害，免親人朋友擔心。

明報記者 陳子凌

「我未必有能力幫人戒酒，但至少有能力降低飲酒傷害」，麥穎儀靈感來源是對父親過身的遺憾。「父親是生意人，十幾年來交際應酬經常喝酒，後來也愛上這嗜好」，雖然家人常勸他不要飲或少飲一些，但效果有限。

白酒洋酒適用 醇化一次永久有效

2017年底，父親因肝癌逝世，一度感到無能為力的麥穎儀，想到不少家庭可能也面對同樣問題，令她覺得要做點事。「哥哥從事高精密零部件生產，我們有合作伙伴是搞研發，大家思考既然很多時無法避免飲酒，那如何令飲酒變得較健康？」之後幾年，他們了解酒精傷身的成因、研究利用醇化技術降解甲醇等有害物質，不斷試驗改良及經第三方檢測，去年初「麥關子醇酒器」面世量產。

麥穎儀解釋，醇酒器利用「納米多晶半導體」技術，導電後發出光波，對酒內分子產生物理共振，酒分子分裂成更細的分子，「讓酒快速變醇，酒分子打細後更易被肝臟代謝，原理就跟吃飯要久嚼，把食物咬碎，讓胃部更易消化，減輕負擔與傷害一樣」。產品獲批3項國家專利，其中醇化技術得到最難取得的國家發明專利。

坊間有不少醇酒器，麥穎儀指出，市面上其他醇酒器技術有弊端。她說，坊間醇酒器主要分兩種，一種是超聲波，「此方式會令酒升溫，需靜置一日才能飲用，靜置時間太長，遇上即興酒局很難使用」；另一種是加氧，「醇化速度會較快，但酒需開瓶，所以要即醇即飲，加上這類醇酒器體積大，很難帶去飯局，又只適用於白酒，限制了使用場合」。她的醇酒器白酒、洋酒及紅酒都適用，不用開瓶，醇化一次永久有效，「換句話說，買酒回家有時間就醇化，隨時隨地都可以直接喝」，且體積輕巧，外出使用都方便。

目標推出醇咖啡醇茶等器具

驟聽麥穎儀的發明是種酒類相關消費品，她耍手擰頭，「我們最針對的消費群體不是好杯中物之人，而是他們身邊、重視關心他們身體健康的親人朋友，正如當年我會希望能為父親在健康與飲酒之間的平衡做點事」。麥說，醇化技術不僅為醇酒器而生，而是「促進大健康的技術」，「除了酒，咖啡、茶等都可醇化而變得更健康」，事實上，醇酒器只是第一步，接下來還會推出醇咖啡、醇茶等的創新器具。

至於為何要將產品取名「麥關子」，麥穎儀笑說，除了自己姓麥，拍檔姓關，「還因為麥關子的國語諧音跟賣關子一樣，意思是與其花唇舌解釋醇酒器原理、技術與功效，倒不如先賣關子，等你親自體驗」。

相關字詞﹕酒精 研發 酗酒 創業 大灣區

上 / 下一篇新聞

加2.5元 5‧1起最低工資40元 委會主席稱跑贏通脹 社協：相應購買力反倒退
加2.5元 5‧1起最低工資40元 委會主席稱跑贏通脹 社協：相應購買力反倒退
物價年年升 交租無半截 凍薪數年 保安：至少加到50元才合理
物價年年升 交租無半截 凍薪數年 保安：至少加到50元才合理
巨無霸餐 焗豬扒飯 工作一小時仍未夠錢買
巨無霸餐 焗豬扒飯 工作一小時仍未夠錢買
鍾沛權：忠於事實不煽暴「來稿必登」 信回歸後言論自由受保障 指多人認為煽動罪不應仍存在
鍾沛權：忠於事實不煽暴「來稿必登」 信回歸後言論自由受保障 指多人認為煽動罪不應仍存在
立場財困鍾曾停薪半年 續任總編輯因「鍾意做」
立場財困鍾曾停薪半年 續任總編輯因「鍾意做」
黎智英律師團晤英外交高官 港府：強烈反對外國干預案件
黎智英律師團晤英外交高官 港府：強烈反對外國干預案件
4人裁9‧29金鐘暴動罪成 包括教師工程師姊弟
4人裁9‧29金鐘暴動罪成 包括教師工程師姊弟
轉載張崑陽帖文 設計師認煽惑投白票判緩刑
轉載張崑陽帖文 設計師認煽惑投白票判緩刑
海防博物館山坡現炸彈 引爆碎片飛百米外車旁
海防博物館山坡現炸彈 引爆碎片飛百米外車旁
6年前疑開漏藥 致病人肝衰竭不治 鄧桂思案 兩醫涉誤殺被捕
6年前疑開漏藥 致病人肝衰竭不治 鄧桂思案 兩醫涉誤殺被捕
騎輕鐵車頂攀天秤 3青年被捕 片段上載Ig 警斥為求矚目影響公共安全
騎輕鐵車頂攀天秤 3青年被捕 片段上載Ig 警斥為求矚目影響公共安全
前年百人宴「犯聚」 童軍會撤控 酒家罰3.5萬
前年百人宴「犯聚」 童軍會撤控 酒家罰3.5萬
東涌延線拍板 東西兩站料2029竣工
東涌延線拍板 東西兩站料2029竣工
地盤工認非禮13歲繼女 官指「形同性交」
地盤工認非禮13歲繼女 官指「形同性交」
博康邨單位起火無人傷 小狗腳毛髮燒焦 急救後無礙
博康邨單位起火無人傷 小狗腳毛髮燒焦 急救後無礙
磨榨炒蒸60載 坤記糕香5月不再 二代傳人嘆體力不繼 熟客憾伴長大未伴老去
磨榨炒蒸60載 坤記糕香5月不再 二代傳人嘆體力不繼 熟客憾伴長大未伴老去
涉與兩對情侶互毆 警被控襲擊
涉與兩對情侶互毆 警被控襲擊
足總將冠「中國香港」 貝鈞奇：夠時間
足總將冠「中國香港」 貝鈞奇：夠時間
經民聯提財案建議 倡續推萬元消費券
經民聯提財案建議 倡續推萬元消費券
大灣區GBA新聞：通關欲來港參展 冀拓海外市場
大灣區GBA新聞：通關欲來港參展 冀拓海外市場
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】廣播處長帶歐盟外交官食蛇 深水埗睇派飯 沙田睇公屋
【Emily】廣播處長帶歐盟外交官食蛇 深水埗睇派飯 沙田睇公屋
【Emily】新世界×幸福×順豐 1700盒退燒藥捐基層
【Emily】新世界×幸福×順豐 1700盒退燒藥捐基層
【Emily】立會資料未見設地辦 陳月明澄清喺鄉委會掛牌作議辦
【Emily】立會資料未見設地辦 陳月明澄清喺鄉委會掛牌作議辦
【Emily】官方帳號1歲 警察推微信「影音號」
【Emily】官方帳號1歲 警察推微信「影音號」
【Emily】星洲港商團回訪 探路幫中小企港上市
【Emily】星洲港商團回訪 探路幫中小企港上市
【Emily】學生遊故宮館 少數族裔摹乾隆御筆
【Emily】學生遊故宮館 少數族裔摹乾隆御筆