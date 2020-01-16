大灣區GBA新聞：父常應酬酗酒 女研醇化器降傷害 首款國家發明專利產品 冀助健康與飲酒平衡

明報記者 陳子凌

「我未必有能力幫人戒酒，但至少有能力降低飲酒傷害」，麥穎儀靈感來源是對父親過身的遺憾。「父親是生意人，十幾年來交際應酬經常喝酒，後來也愛上這嗜好」，雖然家人常勸他不要飲或少飲一些，但效果有限。

白酒洋酒適用 醇化一次永久有效

2017年底，父親因肝癌逝世，一度感到無能為力的麥穎儀，想到不少家庭可能也面對同樣問題，令她覺得要做點事。「哥哥從事高精密零部件生產，我們有合作伙伴是搞研發，大家思考既然很多時無法避免飲酒，那如何令飲酒變得較健康？」之後幾年，他們了解酒精傷身的成因、研究利用醇化技術降解甲醇等有害物質，不斷試驗改良及經第三方檢測，去年初「麥關子醇酒器」面世量產。

麥穎儀解釋，醇酒器利用「納米多晶半導體」技術，導電後發出光波，對酒內分子產生物理共振，酒分子分裂成更細的分子，「讓酒快速變醇，酒分子打細後更易被肝臟代謝，原理就跟吃飯要久嚼，把食物咬碎，讓胃部更易消化，減輕負擔與傷害一樣」。產品獲批3項國家專利，其中醇化技術得到最難取得的國家發明專利。

坊間有不少醇酒器，麥穎儀指出，市面上其他醇酒器技術有弊端。她說，坊間醇酒器主要分兩種，一種是超聲波，「此方式會令酒升溫，需靜置一日才能飲用，靜置時間太長，遇上即興酒局很難使用」；另一種是加氧，「醇化速度會較快，但酒需開瓶，所以要即醇即飲，加上這類醇酒器體積大，很難帶去飯局，又只適用於白酒，限制了使用場合」。她的醇酒器白酒、洋酒及紅酒都適用，不用開瓶，醇化一次永久有效，「換句話說，買酒回家有時間就醇化，隨時隨地都可以直接喝」，且體積輕巧，外出使用都方便。

目標推出醇咖啡醇茶等器具

驟聽麥穎儀的發明是種酒類相關消費品，她耍手擰頭，「我們最針對的消費群體不是好杯中物之人，而是他們身邊、重視關心他們身體健康的親人朋友，正如當年我會希望能為父親在健康與飲酒之間的平衡做點事」。麥說，醇化技術不僅為醇酒器而生，而是「促進大健康的技術」，「除了酒，咖啡、茶等都可醇化而變得更健康」，事實上，醇酒器只是第一步，接下來還會推出醇咖啡、醇茶等的創新器具。

至於為何要將產品取名「麥關子」，麥穎儀笑說，除了自己姓麥，拍檔姓關，「還因為麥關子的國語諧音跟賣關子一樣，意思是與其花唇舌解釋醇酒器原理、技術與功效，倒不如先賣關子，等你親自體驗」。