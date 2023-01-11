轉載張崑陽帖文 設計師認煽惑投白票判緩刑

附標題「唔投票係出於自願，無被人煽動」

辯方求情稱，被告胡康騏（44歲）沒有案底，曾多次於設計比賽獲獎，他和妻子先後失業。被告親撰求情信顯示已有悔意，他早前亦配合廉署調查，將手機解鎖，而且認罪節省法庭時間。

案情指出，2021年立法會換屆選舉於12月19日舉行，曾參選2020年立法會選舉的張崑陽離港後，於2021年12月15日在facebook發帖文，呼籲市民不要在選舉投票，以令投票率下跌及政府尷尬。被告當日用「Ricpan Woo」的facebook專頁分享該則帖文，附以標題稱「唔投票係出於自願，無被人煽動」，以煽惑他人杯葛選舉，帖文讓公眾可瀏覽。2022年5月27日，廉署人員拘捕被告並檢取其手機，但未能閱覽涉事帖文；被告在警誡會面查看截圖，他承認是帳號的唯一用戶。

至今9被告8認罪 全緩刑

此外，張崑陽涉在選舉期間展示帖文，煽惑他人不投票，去年底被通緝至今。廉署調查2021年立法會選舉中有關煽惑他人投白票的帖文，分案起訴9人，其中8人認罪，判囚兩個月，緩刑18個月至24個月，餘下一名被告、股票交易員郝建朝（29歲）尚未答辯，將於下周二（17日）再訊。

【案件編號：ESCC 2256/22】