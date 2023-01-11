4人裁9‧29金鐘暴動罪成 包括教師工程師姊弟

昨日被判罪成的被告為學生鄧頌城（案發時21歲，下同）、教師林翠雯（32歲）、工程師林志豪（30歲）及音樂人劉彥昭（36歲）。林翠雯及林志豪是姊弟。

練官在裁決時指出，當日下午4時許，約500名示威者於政府總部外集結暴動，自不同方位向政總投擲汽油彈及磚頭等物。多隊警員同時掃蕩，雖成功控制夏慤道一帶，但仍有大量示威者退往金鐘道方向，與警方繼續對峙。5時許，警方防線沿金鐘道向東掃蕩，4名被告皆在金鐘道近樂禮街被捕。

官不信姊弟稱旨在加入和平遊行

4名被告均有自辯，其中鄧頌城稱，他逃走時不巧混入示威者群中，遭練官反駁其說法不合情理，並指人的正常反應不會走向危險的源頭，更遑論走入示威者群中。同時，練官亦不相信林氏姊弟稱旨在加入和平遊行，無意參與暴動的說法，並指兩姊弟被捕前，金鐘道附近已經煙霧瀰漫，警察與示威者互相叫陣；兩人不可能見不到該場面。加上鄧及林氏姊弟的衣著及裝備，故裁定3人暴動罪成。

練官又稱，另一被告劉彥昭稱當天被誤捕，因林姓牧師指其黑T恤衣服上圖案的政治意味太重，故反轉穿著T恤，惟該牧師作供時卻稱，對此事沒有印象。練官又認為，劉戴頭盔、護目鏡及全身黑衣，反穿黑衣只為避免因圖案獨特而被認出身分，加上管有噴漆及拒捕，故推論劉故意到場參與暴動，裁定劉罪成。

【案件編號：DCCC 115/21】

（反修例風暴）