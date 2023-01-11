黎智英律師團晤英外交高官 港府：強烈反對外國干預案件

英指外交部已支援黎一段時間

特區政府昨晚出新聞稿表示「強烈反對外國政府就黎智英案的干預」，「強烈反對」對特區政府的不實指控和批評。新聞稿稱，對於有報道指英國外交部印太事務國務大臣卓雅敏昨應要求與黎智英的律師團隊會面，除承認當局向黎智英提供支援已經有一段時間之外，「更不實指控香港特區政府針對包括黎智英在內的一些人士」。新聞稿又稱，任何被告人企圖借用或勾結外國政治力量逃避應有的司法審判，都是公然破壞香港特區的法治和干預內部事務，「被告人上述行為亦極有可能構成藐視法庭」。

黎智英被控《港區國安法》串謀勾結外國勢力等罪，早前獲准由Tim Owen代表抗辯，律政司申請上訴許可被終院拒絕後，特首李家超提請人大常委會釋法。釋法宣布的證明書機制未有先例，據悉黎智英的本地法律團隊暫未收到消息，不知道會否由高院原訟庭或律政司提出索取證明書。律師正商討下一步計劃，除了等待特首和國安委定奪，亦會觀望政府如何修訂《法律執業者條例》。對於特首發出證明書的機制如何運作，本報正待特首辦回覆查詢。

黎本港團隊未收法庭指示索證明書

BBC報道稱，黎智英的國際律師團隊早前去信英國政府，形容黎智英的國安案件具象徵性，表示深切關注。信件透露，律師團隊先後向英國兩任外交大臣提出會面請求，首次會面要求被拒，第二次請求則杳無音信，惟英國政府本月初已答應安排外交部一名國務大臣會晤。

曾向兩任英外相提會面

根據BBC報道，英國御用大律師Caoilfhionn Gallagher在信中表示，美國政府在黎智英違反租契一案判處罪成後，曾經表態譴責，英國政府卻沒有發表聲明。報道引述黎智英的兒子黎崇恩稱，兩父子均擁有英國國籍，黎崇恩認為父親因擁護理所當然的價值觀而被關押。

黎智英涉及國安法及未經批准集結等案件，至今還押及服刑接近兩年，外界關注的國安案件已排期至今年9月開審，預料需時40日。