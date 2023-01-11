港聞

港聞二

黎智英律師團晤英外交高官 港府：強烈反對外國干預案件

【明報專訊】根據人大釋法，海外律師可否為危害國安案件出庭辯護，應取得特首發出的證明書，證明書對法院有約束力。釋法至今近兩星期，據悉壹傳媒創辦人黎智英的本港法律團隊，目前未收到法庭指示，會否就英國御用大律師Tim Owen出庭索取證明書。此外，英國廣播公司（BBC）報道，黎智英的國際法律團隊早前去信英國政府，要求與首相辛偉誠緊急會面，討論「黎智英獲釋放的可行方法」。辛偉誠的發言人昨天表示，英國外交部印太事務國務大臣卓雅敏（Anne-Marie Trevelyan）當天已會見過黎智英的法律團隊。該發言人強調英國政府會一直支持人權、自由和法治，又指英國外交部「向黎智英提供支援已有一段時間」。

英指外交部已支援黎一段時間

特區政府昨晚出新聞稿表示「強烈反對外國政府就黎智英案的干預」，「強烈反對」對特區政府的不實指控和批評。新聞稿稱，對於有報道指英國外交部印太事務國務大臣卓雅敏昨應要求與黎智英的律師團隊會面，除承認當局向黎智英提供支援已經有一段時間之外，「更不實指控香港特區政府針對包括黎智英在內的一些人士」。新聞稿又稱，任何被告人企圖借用或勾結外國政治力量逃避應有的司法審判，都是公然破壞香港特區的法治和干預內部事務，「被告人上述行為亦極有可能構成藐視法庭」。

黎智英被控《港區國安法》串謀勾結外國勢力等罪，早前獲准由Tim Owen代表抗辯，律政司申請上訴許可被終院拒絕後，特首李家超提請人大常委會釋法。釋法宣布的證明書機制未有先例，據悉黎智英的本地法律團隊暫未收到消息，不知道會否由高院原訟庭或律政司提出索取證明書。律師正商討下一步計劃，除了等待特首和國安委定奪，亦會觀望政府如何修訂《法律執業者條例》。對於特首發出證明書的機制如何運作，本報正待特首辦回覆查詢。

黎本港團隊未收法庭指示索證明書

BBC報道稱，黎智英的國際律師團隊早前去信英國政府，形容黎智英的國安案件具象徵性，表示深切關注。信件透露，律師團隊先後向英國兩任外交大臣提出會面請求，首次會面要求被拒，第二次請求則杳無音信，惟英國政府本月初已答應安排外交部一名國務大臣會晤。

曾向兩任英外相提會面

根據BBC報道，英國御用大律師Caoilfhionn Gallagher在信中表示，美國政府在黎智英違反租契一案判處罪成後，曾經表態譴責，英國政府卻沒有發表聲明。報道引述黎智英的兒子黎崇恩稱，兩父子均擁有英國國籍，黎崇恩認為父親因擁護理所當然的價值觀而被關押。

黎智英涉及國安法及未經批准集結等案件，至今還押及服刑接近兩年，外界關注的國安案件已排期至今年9月開審，預料需時40日。

相關字詞﹕英國首相 串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪 黎智英 人大釋法 海外律師 港區國安法

上 / 下一篇新聞

加2.5元 5‧1起最低工資40元 委會主席稱跑贏通脹 社協：相應購買力反倒退
加2.5元 5‧1起最低工資40元 委會主席稱跑贏通脹 社協：相應購買力反倒退
物價年年升 交租無半截 凍薪數年 保安：至少加到50元才合理
物價年年升 交租無半截 凍薪數年 保安：至少加到50元才合理
巨無霸餐 焗豬扒飯 工作一小時仍未夠錢買
巨無霸餐 焗豬扒飯 工作一小時仍未夠錢買
鍾沛權：忠於事實不煽暴「來稿必登」 信回歸後言論自由受保障 指多人認為煽動罪不應仍存在
鍾沛權：忠於事實不煽暴「來稿必登」 信回歸後言論自由受保障 指多人認為煽動罪不應仍存在
立場財困鍾曾停薪半年 續任總編輯因「鍾意做」
立場財困鍾曾停薪半年 續任總編輯因「鍾意做」
4人裁9‧29金鐘暴動罪成 包括教師工程師姊弟
4人裁9‧29金鐘暴動罪成 包括教師工程師姊弟
轉載張崑陽帖文 設計師認煽惑投白票判緩刑
轉載張崑陽帖文 設計師認煽惑投白票判緩刑
海防博物館山坡現炸彈 引爆碎片飛百米外車旁
海防博物館山坡現炸彈 引爆碎片飛百米外車旁
6年前疑開漏藥 致病人肝衰竭不治 鄧桂思案 兩醫涉誤殺被捕
6年前疑開漏藥 致病人肝衰竭不治 鄧桂思案 兩醫涉誤殺被捕
騎輕鐵車頂攀天秤 3青年被捕 片段上載Ig 警斥為求矚目影響公共安全
騎輕鐵車頂攀天秤 3青年被捕 片段上載Ig 警斥為求矚目影響公共安全
前年百人宴「犯聚」 童軍會撤控 酒家罰3.5萬
前年百人宴「犯聚」 童軍會撤控 酒家罰3.5萬
東涌延線拍板 東西兩站料2029竣工
東涌延線拍板 東西兩站料2029竣工
地盤工認非禮13歲繼女 官指「形同性交」
地盤工認非禮13歲繼女 官指「形同性交」
博康邨單位起火無人傷 小狗腳毛髮燒焦 急救後無礙
博康邨單位起火無人傷 小狗腳毛髮燒焦 急救後無礙
磨榨炒蒸60載 坤記糕香5月不再 二代傳人嘆體力不繼 熟客憾伴長大未伴老去
磨榨炒蒸60載 坤記糕香5月不再 二代傳人嘆體力不繼 熟客憾伴長大未伴老去
涉與兩對情侶互毆 警被控襲擊
涉與兩對情侶互毆 警被控襲擊
足總將冠「中國香港」 貝鈞奇：夠時間
足總將冠「中國香港」 貝鈞奇：夠時間
經民聯提財案建議 倡續推萬元消費券
經民聯提財案建議 倡續推萬元消費券
大灣區GBA新聞：父常應酬酗酒 女研醇化器降傷害 首款國家發明專利產品 冀助健康與飲酒平衡
大灣區GBA新聞：父常應酬酗酒 女研醇化器降傷害 首款國家發明專利產品 冀助健康與飲酒平衡
大灣區GBA新聞：通關欲來港參展 冀拓海外市場
大灣區GBA新聞：通關欲來港參展 冀拓海外市場
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】廣播處長帶歐盟外交官食蛇 深水埗睇派飯 沙田睇公屋
【Emily】廣播處長帶歐盟外交官食蛇 深水埗睇派飯 沙田睇公屋
【Emily】新世界×幸福×順豐 1700盒退燒藥捐基層
【Emily】新世界×幸福×順豐 1700盒退燒藥捐基層
【Emily】立會資料未見設地辦 陳月明澄清喺鄉委會掛牌作議辦
【Emily】立會資料未見設地辦 陳月明澄清喺鄉委會掛牌作議辦
【Emily】官方帳號1歲 警察推微信「影音號」
【Emily】官方帳號1歲 警察推微信「影音號」
【Emily】星洲港商團回訪 探路幫中小企港上市
【Emily】星洲港商團回訪 探路幫中小企港上市
【Emily】學生遊故宮館 少數族裔摹乾隆御筆
【Emily】學生遊故宮館 少數族裔摹乾隆御筆