立場財困鍾曾停薪半年 續任總編輯因「鍾意做」

鍾沛權供稱，2014年底簽約擔任立場新聞的總編輯，同時與蔡東豪、余家輝擔任公司董事，3人放棄所有經濟得益，故不曾收取任何股息或酬金。立場在2016年入不敷支，故鍾停薪半年，翌年亦減薪三成五，立場收入穩定後有加薪，但直至他2021年10月底離任，薪金仍比他2014年入職時略低，故在他離任時，公司一併歸還共160萬元欠薪及薪金差額。

曾接受《蘋果》外判工作 登陳沛敏文章因「好睇」

鍾沛權續稱，2018至19年立場接受《蘋果日報》的外判工作，撰寫人物專訪及財經專題，亦積極洽談贊助內容及網站廣告，嘗試開源節流。鍾亦確認妻子陳沛敏在《蘋果日報》任副社長，兩間機構有競爭關係，故兩人不會談論公事。

在控方提控的17篇涉嫌煽動文章中，其中一篇博客文章由陳沛敏撰寫，鍾在庭上解釋，一直尋找不同博客作者，「雖然我係佢（陳沛敏）先生，都跳番出嚟睇，我會覺得（文章）係好睇嘅，情理兼備」，故取授權轉載該文章。

稱捐款飈因直播新聞記者專業 巿民支持

另外，控方指控立場新聞是「政治平台」，在2019年7月反修例運動爆發後吸引志同道合者追捧，捐款飈升；鍾沛權在庭上回應稱，估計是因立場在反修例運動的直播新聞受關注，記者表現專業，獲巿民支持，而且立場曾呼籲讀者捐款，以籌備前特首梁振英控告立場的誹謗官司，故有讀者響應捐款。鍾又表示，無從判斷讀者是否志同道合，「如果你話支持新聞自由、言論自由，可能係嘅」。

（立場新聞案）