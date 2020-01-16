鍾沛權：忠於事實不煽暴「來稿必登」 信回歸後言論自由受保障 指多人認為煽動罪不應仍存在

涵蓋不同光譜 引述言論「不代表同意」

控方指控立場新聞的17篇文章屬煽動刊物，包括多篇博客文章。鍾沛權昨解釋，博客文章一般轉載作者在社交媒體或其他媒體上發布的文章，亦接受讀者投稿，只要文章言之有物、忠於事實、不煽動暴力、不損害公眾健康便會刊登，亦盡量涵蓋不同政治光譜及聲音。

鍾沛權續稱，「我哋（傳媒）引述言論唔代表同意」，即使作者的觀點惹來爭議，影響讀者訂閱的意欲亦「一定唔會」改變原則，例如反對美國前總統特朗普的文章，以及全國港澳研究會委員陳凱文的文章，均有引來讀者批評甚至威脅取消訂閱，但立場不曾禁制上述文章，「講到底就係體現一種言論自由」。

稱立場營運原則捍衛言論自由監察權力

鍾又表示，立場常遭詬病文章水平參差，但為了捍衛言論自由，會刊登大部分文章，強調充分的言論自由對社會發展有益，不應「為破除危險思想而禁制言論自由」，而是「用言論自由破除危險思想」。

鍾沛權在庭上補充，立場營運原則是捍衛言論自由、監察權力及為無權勢者發聲，而他認為言論自由在回歸前後的情况相近，人權法及《基本法》更能保障新聞和言論自由，甚至不少人認為他現被控的串謀發布煽動刊物罪，違反上述兩套法律，不應存在。而他向來視香港的言論自由空間可貴，故冀透過營運媒體捍衛自由。

呈其他媒體涉劉曉波戴耀廷文章 指無被捕

辯方呈上「HK01」報道諾貝爾獎得主劉曉波的《零八憲章》、《明報》觀點版刊登港大法律系前教授戴耀廷在2014年解釋公民抗命文章、《信報》及《am730》引述戴耀廷呼籲和平佔中等文章。鍾沛權表示文章談及在內地可能違法的內容，但在香港仍有空間討論，亦沒有任何傳媒因而被捕。他又舉例，即使有人主張「香港獨立」而引起公眾關注，他作為傳媒也有責任報道，至於言論合理與否則交由公眾定奪。

否認英分社與羅冠聰等合作宣政治理念

另外，辯方引述控方在開案陳辭，指控立場新聞透過成立英國分社，與羅冠聰、許智峯等「激進分子」合作，宣揚其政治理念。鍾沛權在庭上否認有上述意圖，自言作為新聞機構「其實幾天真簡單」，只要人物或事件有新聞價值便會追訪，而羅、許是前議員，言行亦備受關注，相信任何傳媒也會想採訪他們。

至於成立英國分社的緣起，鍾沛權形容是「天時地利人和」，因2020年底眼見不少立場讀者或資深記者移居英國，「有巿場又有人手」，而立場當時的資源相對充裕，有條件擴充，剛好曾任立場兼職記者的楊天帥完成學業，可協助英國分社工作，便交予楊建立分社，並貸款1200萬予分社營運。審訊今續。

【案件編號：DCCC 265/22】

明報記者

（立場新聞案）