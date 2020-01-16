港聞

港聞二

鍾沛權：忠於事實不煽暴「來稿必登」 信回歸後言論自由受保障 指多人認為煽動罪不應仍存在

【明報專訊】「立場新聞」前總編輯鍾沛權、時任署任總編輯林紹桐及其所屬母公司，被控串謀發布煽動刊物一案，昨於區域法院續審。鍾沛權自辯，講述營運立場新聞的初衷是捍衛言論自由，故博客文章只要忠於事實、不煽暴便會「來稿必登」；又自言相信九七回歸後，言論自由受人權法及《基本法》保障，「有咗呢兩條法律，控告我嘅呢條控罪，其實好多人認為唔應該仲可以存在」。

涵蓋不同光譜 引述言論「不代表同意」

控方指控立場新聞的17篇文章屬煽動刊物，包括多篇博客文章。鍾沛權昨解釋，博客文章一般轉載作者在社交媒體或其他媒體上發布的文章，亦接受讀者投稿，只要文章言之有物、忠於事實、不煽動暴力、不損害公眾健康便會刊登，亦盡量涵蓋不同政治光譜及聲音。

鍾沛權續稱，「我哋（傳媒）引述言論唔代表同意」，即使作者的觀點惹來爭議，影響讀者訂閱的意欲亦「一定唔會」改變原則，例如反對美國前總統特朗普的文章，以及全國港澳研究會委員陳凱文的文章，均有引來讀者批評甚至威脅取消訂閱，但立場不曾禁制上述文章，「講到底就係體現一種言論自由」。

稱立場營運原則捍衛言論自由監察權力

鍾又表示，立場常遭詬病文章水平參差，但為了捍衛言論自由，會刊登大部分文章，強調充分的言論自由對社會發展有益，不應「為破除危險思想而禁制言論自由」，而是「用言論自由破除危險思想」。

鍾沛權在庭上補充，立場營運原則是捍衛言論自由、監察權力及為無權勢者發聲，而他認為言論自由在回歸前後的情况相近，人權法及《基本法》更能保障新聞和言論自由，甚至不少人認為他現被控的串謀發布煽動刊物罪，違反上述兩套法律，不應存在。而他向來視香港的言論自由空間可貴，故冀透過營運媒體捍衛自由。

呈其他媒體涉劉曉波戴耀廷文章 指無被捕

辯方呈上「HK01」報道諾貝爾獎得主劉曉波的《零八憲章》、《明報》觀點版刊登港大法律系前教授戴耀廷在2014年解釋公民抗命文章、《信報》及《am730》引述戴耀廷呼籲和平佔中等文章。鍾沛權表示文章談及在內地可能違法的內容，但在香港仍有空間討論，亦沒有任何傳媒因而被捕。他又舉例，即使有人主張「香港獨立」而引起公眾關注，他作為傳媒也有責任報道，至於言論合理與否則交由公眾定奪。

否認英分社與羅冠聰等合作宣政治理念

另外，辯方引述控方在開案陳辭，指控立場新聞透過成立英國分社，與羅冠聰、許智峯等「激進分子」合作，宣揚其政治理念。鍾沛權在庭上否認有上述意圖，自言作為新聞機構「其實幾天真簡單」，只要人物或事件有新聞價值便會追訪，而羅、許是前議員，言行亦備受關注，相信任何傳媒也會想採訪他們。

至於成立英國分社的緣起，鍾沛權形容是「天時地利人和」，因2020年底眼見不少立場讀者或資深記者移居英國，「有巿場又有人手」，而立場當時的資源相對充裕，有條件擴充，剛好曾任立場兼職記者的楊天帥完成學業，可協助英國分社工作，便交予楊建立分社，並貸款1200萬予分社營運。審訊今續。

【案件編號：DCCC 265/22】

明報記者

（立場新聞案）

相關字詞﹕區域法院 鍾沛權 串謀發布或複製煽動刊物罪 立場新聞

上 / 下一篇新聞

加2.5元 5‧1起最低工資40元 委會主席稱跑贏通脹 社協：相應購買力反倒退
加2.5元 5‧1起最低工資40元 委會主席稱跑贏通脹 社協：相應購買力反倒退
物價年年升 交租無半截 凍薪數年 保安：至少加到50元才合理
物價年年升 交租無半截 凍薪數年 保安：至少加到50元才合理
巨無霸餐 焗豬扒飯 工作一小時仍未夠錢買
巨無霸餐 焗豬扒飯 工作一小時仍未夠錢買
立場財困鍾曾停薪半年 續任總編輯因「鍾意做」
立場財困鍾曾停薪半年 續任總編輯因「鍾意做」
黎智英律師團晤英外交高官 港府：強烈反對外國干預案件
黎智英律師團晤英外交高官 港府：強烈反對外國干預案件
4人裁9‧29金鐘暴動罪成 包括教師工程師姊弟
4人裁9‧29金鐘暴動罪成 包括教師工程師姊弟
轉載張崑陽帖文 設計師認煽惑投白票判緩刑
轉載張崑陽帖文 設計師認煽惑投白票判緩刑
海防博物館山坡現炸彈 引爆碎片飛百米外車旁
海防博物館山坡現炸彈 引爆碎片飛百米外車旁
6年前疑開漏藥 致病人肝衰竭不治 鄧桂思案 兩醫涉誤殺被捕
6年前疑開漏藥 致病人肝衰竭不治 鄧桂思案 兩醫涉誤殺被捕
騎輕鐵車頂攀天秤 3青年被捕 片段上載Ig 警斥為求矚目影響公共安全
騎輕鐵車頂攀天秤 3青年被捕 片段上載Ig 警斥為求矚目影響公共安全
前年百人宴「犯聚」 童軍會撤控 酒家罰3.5萬
前年百人宴「犯聚」 童軍會撤控 酒家罰3.5萬
東涌延線拍板 東西兩站料2029竣工
東涌延線拍板 東西兩站料2029竣工
地盤工認非禮13歲繼女 官指「形同性交」
地盤工認非禮13歲繼女 官指「形同性交」
博康邨單位起火無人傷 小狗腳毛髮燒焦 急救後無礙
博康邨單位起火無人傷 小狗腳毛髮燒焦 急救後無礙
磨榨炒蒸60載 坤記糕香5月不再 二代傳人嘆體力不繼 熟客憾伴長大未伴老去
磨榨炒蒸60載 坤記糕香5月不再 二代傳人嘆體力不繼 熟客憾伴長大未伴老去
涉與兩對情侶互毆 警被控襲擊
涉與兩對情侶互毆 警被控襲擊
足總將冠「中國香港」 貝鈞奇：夠時間
足總將冠「中國香港」 貝鈞奇：夠時間
經民聯提財案建議 倡續推萬元消費券
經民聯提財案建議 倡續推萬元消費券
大灣區GBA新聞：父常應酬酗酒 女研醇化器降傷害 首款國家發明專利產品 冀助健康與飲酒平衡
大灣區GBA新聞：父常應酬酗酒 女研醇化器降傷害 首款國家發明專利產品 冀助健康與飲酒平衡
大灣區GBA新聞：通關欲來港參展 冀拓海外市場
大灣區GBA新聞：通關欲來港參展 冀拓海外市場
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】廣播處長帶歐盟外交官食蛇 深水埗睇派飯 沙田睇公屋
【Emily】廣播處長帶歐盟外交官食蛇 深水埗睇派飯 沙田睇公屋
【Emily】新世界×幸福×順豐 1700盒退燒藥捐基層
【Emily】新世界×幸福×順豐 1700盒退燒藥捐基層
【Emily】立會資料未見設地辦 陳月明澄清喺鄉委會掛牌作議辦
【Emily】立會資料未見設地辦 陳月明澄清喺鄉委會掛牌作議辦
【Emily】官方帳號1歲 警察推微信「影音號」
【Emily】官方帳號1歲 警察推微信「影音號」
【Emily】星洲港商團回訪 探路幫中小企港上市
【Emily】星洲港商團回訪 探路幫中小企港上市
【Emily】學生遊故宮館 少數族裔摹乾隆御筆
【Emily】學生遊故宮館 少數族裔摹乾隆御筆