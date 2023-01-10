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2023年1月10日星期二
港聞二
立場案表證成立 認涉案17文章審批15篇 鍾沛權：刊不刊我決定 須不扭曲事實
被匿名舉報擁店 爭婚權同志遭撤法援
4男控3年前非法集結 警認不排除有途人被截
電腦技術員控跟蹤非禮女子 事主：被問「可否摸一下」
涉攜刀到高院 雙程證漢還押
張炳良：京沒要求抄疫策 港須獨特 大前提能自理 通關須接受內地條件
G19籲續派糖 加買車煙草稅開源 倡累進式子女免稅促生育 新居屋漸進按揭「寓租於供」
4賊爆竊珠寶行 警預早埋伏一網成擒
童軍百人宴「犯聚」 控辯達認罪協議
前區議員認騙立選開支 官：必須判監
遭八旬翁潑腐液 兩職員索償院舍
「租約期滿」 尖沙嘴崇光3．12結業 大批市民到場「掃平貨」 啟德店料最快年底開
2022天氣回顧 破34高溫紀錄 15天最高溫逾35℃新高 寒冷13日 較正常少2.2日
六旬婦倒斃兄嫂被捕 暫列傷人案
體育總會須冠「中國香港」 7月為限 不跟或影響資助
小巴撞壆司機暈倒 乘客握軚救全車
卓悅創辦人遭頒令破產 集團稱早無職務 子公司清盤「無大影響」
滑板車撼停泊客貨車 青年命危
大灣區GBA專題：防疫睇病消費出行北上你要知
灣區手記：死因非新冠（二） ／文：尚東美
尊子漫畫
【Emily】上任一年 林筱魯陳月明未開地辦 林：冀有別區議員 陳：新年後開
【Emily】染新冠啱啱快測陰 黃碧雲著防護裝出獄
【Emily】甘浩望獄外靜坐 盼釋放社運在囚者
【Emily】寓意不平則鳴剛柔並濟 江玉歡年度報告「詠春」主題
【Emily】距全免通關差一點 田北辰冀兔年成事
【Emily】劉勇威由台返港 現身區會會議
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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