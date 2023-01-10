卓悅創辦人遭頒令破產 集團稱早無職務 子公司清盤「無大影響」

子公司申押後案件商和解 官不允

卓悅創辦人葉俊亨、妻子鍾佩雲、兒子即歌手JW王灝兒男友葉韋彤，早前被富英有限公司入稟申請破產。其中涉及葉俊亨的聆訊昨亦在高院進行，他未有到庭，遭吳官頒令破產。根據司法機構網頁，鍾佩雲和葉韋彤的聆訊在2月7日進行。翻查資料，葉俊亨一家三口於2020年10月向富英有限公司借款5450萬元，為期一年，其中葉俊亨據悉欠款2000多萬元。

至於涉及合豐隆有限公司的清盤呈請，則由日景投資有限公司及彬裕投資有限公司提出。合豐隆一方昨於庭上要求押後案件3周，以待各方商討和解。惟吳官指出，合豐隆一方沒有相關和解方案，故下令合豐隆清盤，其涉及欠款約390萬元。

創辦人近年與卓悅互追款

翻查資料，創立卓悅的葉俊亨夫婦2020年轉讓逾四成股份予紫荊黨創辦人陳健文，翌年6月遭罷免執行董事職務。葉俊亨夫婦與卓悅多次興訟，包括在2021年入稟先後向卓悅及陳健文追討分別4430萬及7500萬元欠款，又循民事起訴陳違反出讓股權時的協議；卓悅則在2021年底入稟，指兩人及葉的胞弟利用董事職權賺取深圳舖租差價，追討4100萬元損失。

卓悅控股昨日發公告澄清，葉氏夫婦自2020年2月已非集團主要股東，2021年6月29日起於集團已無任何職務；有關葉氏家族3人的訴訟均與其集團無關。另外，由於集團對合豐隆所有債務均無擔保責任，合豐隆之董事和營運與上市公司之董事及新業務，並無重疊和關聯，所以合豐隆清盤對目前的核心業務經營和財務狀况並無重大影響。

【案件編號：HCCW 255、HCB 4953/22】