體育總會須冠「中國香港」 7月為限 不跟或影響資助

楊祖賜料夠時間 王敏超憂未改齊

《南華早報》昨報道，港協暨奧委會去信體育總會，要求港協暨奥委會轄下體育總會冠以「中國香港」名義參與活動，信中引述《基本法》第149條，「香港特別行政區的教育、科學、技術、文化、藝術、體育、專業、醫療衛生、勞工、社會福利、社會工作等方面的民間團體和宗教組織可同世界各國、各地區及國際的有關團體和組織保持和發展關係，各該團體和組織可根據需要冠用『中國香港』 的名義，參與有關活動」。

報道引述梁祖賜稱，香港1997年回歸後已是中國一部分，惟至今只有少數體育總會以「中國香港」為名，認為現時是時候改變，他又稱體育總會接受公帑資助，認為有責任使用適當名稱，否則應離開該會，又說「中國香港體育協會暨奧林匹克委員會」自1999年起沿用至今。

83總會 逾60未冠

港協暨奧委會副會長王敏超接受本報查詢稱，認同該會轄下體育總會應冠以「中國香港」為名，認為更適合，但他說現時仍有不少體育總會未有改名，而改名需時，例如要召開大會，未知今年7月前是否有足夠時間讓所有總會改名。

據港協暨奧委會網頁，現時轄下共有83個本地體育總會，當中只有17個冠用「中國香港」，例如中國香港體操總會、中國香港游泳總會、中國香港單車總會有限公司等，餘下60多個總會顯示未有加入「中國」，當中「香港中國國術龍獅總會」以「香港」開首，未知是否符合新規定。

早前香港欖球隊出戰國際賽事接連發生國歌出錯風波，港協暨奧委會去年11月向轄下體育總會發出新指引，規定總會人員嚴格遵從於比賽前後處理國歌及區旗的做法，包括發現大會出錯時要雙手做出「T」字或交叉手勢示意錯誤，如主辦方未有更正全隊須離場。