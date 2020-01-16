2022天氣回顧 破34高溫紀錄 15天最高溫逾35℃新高 寒冷13日 較正常少2.2日

1月零日寒冷 並列有紀錄來最少

天文台表示，根據世界氣象組織初步評估，2022年可能是全球有紀錄以來第五或第六溫暖的一年。天文台回顧去年天氣，本港全年平均氣溫23.9℃較正常高，較1991年至2020年正常值高0.4℃，是有紀錄以來其中一個第六溫暖的年份。

去年全年熱夜數目和酷熱天氣日數均為52天，均為有紀錄以來第二多。全年寒冷天氣日數只有13天，較1991年至2020年正常值少2.2天；去年1月錄得寒冷天氣日數為零，與1901年、1996年及2017年的1月並列最少日數。

21酷熱25熱夜 7月成歷來最熱月

天文台表示，由於較正常強的副熱帶高壓脊在去年7月持續影響華南，並為該區帶來長時間高溫天氣，去年7月成為香港有紀錄以來最熱月份，打破2020年7月的紀錄。另外，該月共有10天錄得最高氣溫35℃或以上，刷新單月最多紀錄；該月有25天熱夜，是有紀錄以來最多熱夜的月份，而由7月9日開始連續21天熱夜亦是新紀錄。此外，該月有21天酷熱天氣，是有紀錄以來單月最多。

熱帶氣旋方面，去年全年有6個熱帶氣旋令天文台需發出熱帶氣旋警告信號，接近長期年平均值。