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「租約期滿」 尖沙嘴崇光3．12結業 大批市民到場「掃平貨」 啟德店料最快年底開

【明報專訊】香港與內地剛恢復通關，崇光百貨（SOGO）母公司利福國際昨日回覆本報查詢時證實，因租約期滿，崇光尖沙嘴店將營業至3月12日，結業前將推出一系列購物優惠，另期待啟德店開幕。據利福早前稱，「崇光啟德」料最快今年底營運。結業消息傳出後，大批市民昨到崇光尖沙嘴店購物，有市民預算1萬元「掃貨」。

本報記者昨午約4時半在崇光尖沙嘴店觀察，人流愈夜愈多，售賣名牌手袋、行李篋及鞋履的檔位客人特別多，有鞋店更迫滿客人，職員忙得不可開交。市民張先生與妻一口氣買了3個行李篋，他說之前未到過崇光尖沙嘴店，得知結業故到場「掃平貨」，預算會花1萬元購物。有市民表示崇光尖沙嘴店「唔好行」，以往較少到來購物。

人流倍增 有客預花萬元

服裝店售貨員曾女士說，昨日人流較平日增加一倍，生意增長「唔止一半」，早前已特意預訂更多貨品到店，皮草等貨品以兩折促銷。她說啟德新店開幕前，公司或會安排她轉到銅鑼灣店工作。鞋店售貨員羅女士稱平日「水盡鵝飛」，昨日人流大增，「𠵱家未得閒睇過（銷售額），但肯定多咗好多」，自己亦是臨時被公司要求上班。

利福國際表示，雖然近日香港與內地恢復有限度通關，但相信內地旅客短期內對本港零售業助力依然有限，而隨着兩地人流、物流、資金流進一步復常，相信會對本地零售市場起正面作用，集團對本港零售業前景維持審慎樂觀。

母企利福：短期內通關助力有限

批發及零售界立法會議員邵家輝表示，內地與香港剛恢復通關，內地遊客亦須簽注才能赴港，故暫未見遊客增多。他認為零售市道將「谷底反彈」，「只會一路向好」，恢復速度視來港人數。對於有商舖業主聞通關即加租，他說自由市場下必然出現此情况，屬自然經濟調整，3年來尖沙嘴等旺區不少舖位「拉閘」，過往租金亦大幅降低。

崇光百貨2005年9月在尖沙嘴名店城開分店，其後因新世界發展計劃拆卸名店城，2014年11月8日，崇光選址在尖沙嘴香港喜來登酒店再開幕。至於「崇光啟德」，利福國際去年公布業績時曾表示，啟德「雙子塔綜合體」已展開前期租賃籌備工作，料最快今年底營運。

相關字詞﹕消費 尖沙嘴 崇光百貨

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