遭八旬翁潑腐液 兩職員索償院舍

指院方疏忽違約 入稟狀未列金額

原告分別為Lin Kwan Ho（林筠皓）及Situ Ruiman（司徒瑞滿），被告為經營百好護老中心的Regent Broad Limited。根據入稟狀，兩名原告均稱受僱於被告期間，於2020年1月25日在葵涌大隴街百好護老中心，遭一名前院友襲擊致傷及蒙受損失，而被告疏忽及/或違反僱傭合約，故就其損失連同相關利息等，向被告追討賠償。

翻查資料，施襲的被告李添銓（87歲）曾因謀殺判囚終身，服刑17年後獲准假釋。李承認於案發當日在上址淋潑腐蝕液體，非法及惡意傷害林筠皓和另一人，李被控傷害司徒瑞滿和另一人的控罪則獲准法庭存檔不起訴。法官判刑時稱，李添銓導致林全身約7%被燒傷。

【案件編號：HCPI 1、2/23】