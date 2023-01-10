遭八旬翁潑腐液 兩職員索償院舍

【明報專訊】護老院一名有謀殺前科的八旬翁，2020年不滿院舍稱他在沒提早通知下被迫遷出，並沒收8200元按金，向4名院舍職員淋潑通渠水，致對方面部、咽喉等二級燒傷。老翁早前承認兩項有意圖而淋潑腐蝕性液體罪，在高院被判囚15年。其中兩名職員上周五（6日）入稟高院，就其個人受傷和損失向院舍索償，惟入稟狀未有列明金額。
指院方疏忽違約 入稟狀未列金額
原告分別為Lin Kwan Ho（林筠皓）及Situ Ruiman（司徒瑞滿），被告為經營百好護老中心的Regent Broad Limited。根據入稟狀，兩名原告均稱受僱於被告期間，於2020年1月25日在葵涌大隴街百好護老中心，遭一名前院友襲擊致傷及蒙受損失，而被告疏忽及/或違反僱傭合約，故就其損失連同相關利息等，向被告追討賠償。
翻查資料，施襲的被告李添銓（87歲）曾因謀殺判囚終身，服刑17年後獲准假釋。李承認於案發當日在上址淋潑腐蝕液體，非法及惡意傷害林筠皓和另一人，李被控傷害司徒瑞滿和另一人的控罪則獲准法庭存檔不起訴。法官判刑時稱，李添銓導致林全身約7%被燒傷。
【案件編號：HCPI 1、2/23】
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