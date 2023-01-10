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前區議員認騙立選開支 官：必須判監

【明報專訊】屯門前區議員曾錦榮涉嫌在2020年立法會選舉企圖詐騙選舉開支，去年被廉署落案起訴，控以「作出提交虛假或具誤導性的選舉申報書的舞弊行為」及企圖欺詐罪。他昨日在東區裁判法院承認兩罪。裁判官指案件非常嚴重，並直指曾錦榮「更令人失望的是，你是時任區議員」，認為必須判監，惟須掌握曾錦榮的犯案原因，故下令收押至1月26日判刑，以待索取背景報告。

辯方：因時間緊現金不足

辯方為被告曾錦榮（28歲）求情稱，他以半工讀完成社工高級文憑，成為社工，獲區議會副主席和街坊撰寫求情信；曾錦榮則在求情信表示明白事件嚴重，將來很大機會不能繼續做社工，已得到沉重教訓，冀法庭輕判。

裁判官王證瑜庭上問及被告為何犯案，辯方引述被告的求情信解釋，由於時間緊迫和現金不足，被告需要籌錢或墊支選舉開支。裁判官認為，被告涉及在立法會選舉虛報開支及欺詐，更為時任區議員，案件非常嚴重。

官：作為區議員 案件非常嚴重

案情指2020年立法會換屆選舉原定於9月舉行，因疫情延期一年，曾錦榮同年7月報名參選社福界議員，於9月29日遞交選舉開支申報書。曾錦榮報稱於7月29日至9月28日聘請徐嘉俊、潘麗婷和黃錦瑩擔任選舉助理，3人薪酬均為8000元，增加選舉開支共24,000元，申報書附上合約及薪金收據，而他申報的選舉總開支超過124,000元。選舉事務處質疑曾錦榮的開支，故沒批出申索，並轉介廉署跟進。

廉署調查發現，上述3人沒協助被告競選，也沒有收取薪金；徐不認識被告，另兩人則以為申報其他津貼，以及在討論公事時不知情下而簽名。

【案件編號：ESCC 1876/22】

相關字詞﹕東區裁判法院 選舉舞弊 企圖欺詐 2020立法會選舉

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