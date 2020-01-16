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G19籲續派糖 加買車煙草稅開源 倡累進式子女免稅促生育 新居屋漸進按揭「寓租於供」

【明報專訊】新一份《財政預算案》下月公布，立法會非政黨政團「G19」議員昨與財政司長陳茂波見面，其中建議政府維持寬減薪俸稅及利得稅等「派糖」措施，並再派發消費券，但認為金額及方式可交由政府決定，但建測都園界議員謝偉銓相信金額不會較上一次多；他又建議政府應同時「開源」，例如提高貴價私家車的汽車首次登記稅、增加違例泊車等違反交通規例的罰款額、增加煙草稅等。

「G19」召集人謝偉銓與其他成員在會後見傳媒，除「派糖」外，他建議推出「累進式子女免稅額」，首名子女可免稅15萬元，第二名有20萬元等，並為退休人士和家庭主婦提供稅務優惠，以鼓勵生育及解決勞動力短缺問題。

他又提議推出「新居屋」，結合「漸進式按揭」同「寓租於供」概念，以較低首期和可負擔的每月供款額，協助有向上流動能力的年輕基層家庭，購置資助出售房屋。

政府正計劃多項大型發展項目，如北部都會區、中部水域人工島等。被問到政府在財政壓力不小下，應否暫緩有關項目，謝偉銓認為基建工作應維持投放資源，但必須在財政、人手、物料以至施工規劃有更完整的規劃。

年金強積金扣稅 陳健波倡增至12萬

近年政府先後推出自願醫保、年金保費、強積金自願供款扣稅方案，保險界議員陳健波說，目前年金保費及強積金供款的扣稅額上限合共是6萬元，額度明顯不足，建議倍增至12萬元，又建議自願醫保扣稅額由8000元，增至1.2萬元。

本身是中國太平保險香港總經理的選委會界別議員陳沛良認同，應提高自願醫保等扣稅額。他同時指出，面對本港和內地逐步恢復正常通關，建議政府推出特困行業「復業基金」，為跨境客運業提供一筆過現金津貼。

相關字詞﹕謝偉銓 財政預算案

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