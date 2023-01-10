張炳良：京沒要求抄疫策 港須獨特 大前提能自理 通關須接受內地條件

明報記者 林勵

日前內地調整防疫政策後，初期往來香港與內地陸路口岸設名額，也要持有48小時內核酸檢測陰性結果。張炳良說，配額一方面超出預期，也讓香港在內地全面放寬下可以有秩序及準備好。此外，一旦大量內地人來港，他說不排除部分港人對內地有排斥情緒，破壞兩地關係，認為目前做法比較穩妥。

認同通關初設配額 免港人排斥情緒

觀乎3年防疫，張炳良說香港原則上都是「動態清零」，但認為中央如處理2003年SARS疫情期間，不過問香港抗疫方針，也沒有要求香港跟足內地。他又指出，各界沒有完全解讀國家主席習近平七一講話，當中3個最主要信息是維持香港獨特性、對外聯繫及強調普通法，意味中央既要確保管治權，也要展示香港本身的獨特地位。

至於本地建制派在第五波疫情多番要求引入全民強檢，甚至禁足，他分析認為非內地要求，而是當時香港未能控疫，內地則控疫成功下，多了聲音要香港向內地學習；但其實內地政策執行時出現不同問題，例如跨省互不承認健康碼，或執行時層層加碼，是港人看不透內地國情所致。

料封滬後中央重視對外聯繫

與內地還是與海外先通關的討論橫跨兩屆政府，張炳良指出，武漢2020年解封後，內地經濟復蘇勝歐美，香港夾在內地與海外中間，若單純以感染風險控制衡量，「肯定內地風險細過海外」，若先與海外通關，反而更不利內地通關，故不論從風險衡量或出於政治正確，可理解港府要先爭取與內地通關。他又分析，內地觀察香港首四波疫情走勢，亦認定疫情不會消失，只能控制風險，所以香港要「做好盤數」，如圍封強檢及取消機組人員免檢等，才可與內地商討通關。

至去年初第五波疫情期間，香港長者與院舍遭重創，中央出手支援香港抗疫，暫停商討與內地通關，其後到包括上海在內的不同省市爆疫。張炳良說，香港去年不能期望對內地及國際同時通關。他亦相信中央眼見上海封城一疫打擊經濟，更覺得對外聯繫很重要，認為中國不能沒有對外聯繫接觸；若香港完全跟隨內地的防疫措施，加上新加坡已復常，對香港更造成雙重打擊。

澳門經濟依賴內地 疫策不能相比

對比一海之隔的澳門，其抗疫步伐更緊跟內地，張炳良認為澳門經濟結構高度依賴內地經濟，更重視與內地往來，情况不能與香港比較。