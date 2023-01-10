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電腦技術員控跟蹤非禮女子 事主：被問「可否摸一下」

【明報專訊】42歲男子涉跟隨23歲女子進入唐樓，兩日後疑躲在大廈梯間等候女子，趁機非禮對方胸部。男子被控各一項遊蕩罪及非禮罪，昨於九龍城裁判法院受審。事主供稱，被告曾問「小姐，可唔可以摸你一下？」，更伸手嘗試摸事主胸部，事主一邊哭泣一邊追截被告。裁判官聽畢控方舉證，裁定兩罪表證成立，押後至下月24日續審。

被告余鎮鴻報稱電腦技術員，否認於2022年3月5日和7日在油麻地碧街50號至56號東碧樓犯案。事主X在屏風後作供表示，初次遇見被告時，被告跟隨她入閘和步上樓梯。她和被告互不相識，懷疑遭被告跟蹤，於是加快步伐，突然被告將她逼至梯間牆角，她在驚慌下身體顫抖，高聲問「你想點啊？」惟被告沒有反應，轉身離開唐樓。

遭質疑本不滿被告 事主：肯定被跟

至於另一次事件，X稱如常返回唐樓時突然見到被告站在梯間防煙門後方，她認出被告是之前的跟蹤者，遂立即衝上樓。被告再次將她逼至牆角位置，問「小姐，可唔可以摸你一下？」更伸出雙手嘗試摸其胸部。她向後躲避，被告只觸碰到其鎖骨位置，最終有街坊協助截停被告。

辯方於盤問指出，X曾以凌厲的眼神望向被告，對被告懷有不滿，事實上被告沒有跟蹤任何人。X稱，被告肯定以她為跟蹤目標，「佢企喺我面前，又唔行上去（樓梯），又望實我，咁唔係跟蹤係咩？」

【案件編號：KCCC626/22】

相關字詞﹕九龍城裁判法院 遊蕩罪 非禮

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