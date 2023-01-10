被匿名舉報擁店 爭婚權同志遭撤法援

申法援前問大狀意見 曾言財務

是次司法覆核申請人為MK，答辯人為高院司法常務官，法援署長為有利害關係方。案件由高院首席法官潘兆初、上訴庭副庭長關淑馨與朱芬齡審理。

高院法官楊家雄早前指出，本案爭議在受助人就財政狀况與法律代表對話，一旦牽涉《法律援助規例》第21條（1）（b），即關乎到有理由相信受助人提供虛假資料，屬須舉報濫用法援的內容，是否受LPP保障。MK申請法援和司法覆核前，向資深大律師潘熙索取法律意見，潘在法援署查問下稱知悉MK是寵物店持有人之一，MK後以LPP為由拒絕披露對話。楊官稱，潘熙當時尚未獲法援署指派，第21條不適用，對話應受LPP保密，故批准MK覆核，並下令法援署重新審視應否撤銷MK的法援。

官：防濫用 匯報責任凌駕保密特權

上訴庭則認為楊官判決錯誤，重申法援屬公共資助，法援署長需確保用得其所，只有明文規定的人才合資格獲法援。上訴庭強調第21條旨在防止濫用，當局立法時必定考慮過律師團隊實際上從受助人取得資料，或會和LPP互相衝突，但上述目的至為重要，立法原意是必然將律師團隊就受助人財政資格向法援署匯報的責任凌駕LPP。因此這情况之下LPP被廢除，而在法援申請獲批准前，律師團隊亦有責任向法援署報告相關資料。

【案件編號：CACV 355/21】